Biểu tình ở Nepal tiếp diễn nguy hiểm, thương vong tăng, quân đội vào cuộc 10/09/2025 08:57

(PLO)- Bất chấp lệnh cấm mạng xã hội đã được hủy bỏ, biểu tình ở Nepal vẫn tiếp tục diễn ra bạo lực, trụ sở nhiều cơ quan cấp cao bị phóng hỏa, buộc quân đội nước này hành động.

Ngày 9-9, bất chấp lệnh cấm mạng xã hội đã được hủy bỏ, biểu tình ở Nepal tiếp diễn nguy hiểm, theo tờ The New York Times.

Tại thủ đô Kathmandu, nhiều tòa nhà công quyền như văn phòng chính phủ, trụ sở quốc hội, tòa án tối cao và nhà riêng của nhiều quan chức chính quyền bị phóng hỏa.

Lửa và khói bốc lên từ tòa nhà Singha Durbar - nơi đặt văn phòng chính phủ, tại Kathmandu (Nepal) ngày 9-9. Ảnh: Narendra Shrestha/EPA

Nhà riêng của Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli - người đã từ chức trước đó cùng ngày - và nhà riêng của Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak - đã từ chức hôm 8-9 - cũng bị người biểu tình đốt.

Sân bay Quốc tế Kathmandu của Nepal phải đóng cửa vì khói dày đặc từ các đám cháy.

Một số người biểu tình còn bị phát hiện mang theo lựu đạn và súng trường tấn công trong lúc tham gia bạo loạn.

Tòa nhà quốc hội bị người biểu tình phóng hỏa, tại Kathmandu (Nepal) ngày 9-9. Nguồn: @ANI/X

Bệnh viện Dân sự Nepal ngày 9-9 cho biết hơn 200 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện và 3 người đã tử vong. Tính đến thời điểm này tổng số người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình ở Nepal hai ngày qua là 22 người.

Trước tình hình trên, Tổng tư lệnh quân đội Nepal - ông Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình chấm dứt các hành động bạo loạn, tránh gây thêm thiệt hại về người và của, đồng thời ngồi lại đàm phán, theo hãng tin Reuters.

Quân đội Nepal cũng đã ra tuyên bố riêng, cho biết sẽ đảm nhận duy trì luật pháp và trật tự bắt đầu từ 10 giờ tối 9-9 (giờ địa phương) và cam kết rằng sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Rạng sáng 10-9, binh sĩ và cảnh sát vũ trang hạng nặng đã có mặt trên một số tuyến phố ở Kathmandu nhằm đối phó tình hình biểu tình ở Nepal.

Làn sóng biểu tình ở Nepal bùng phát ngày 8-9 nhằm phản đối việc chính phủ ra lệnh cấm hàng chục nền tảng mạng xã hội lớn. Từ ngày 5-9, 26 nền tảng mạng xã hội như WhatsApp, Facebook, Instagram đã không thể truy cập được ở Nepal.

Lệnh cấm đã làm dấy lên lo ngại và phẫn nộ trên toàn quốc, do phần lớn người dân Nepal phụ thuộc vào các mạng xã hội lớn để giải trí, đọc tin tức và nhất là để kinh doanh. Trước áp lực biểu tình, chính phủ Nepal đã rút lại lệnh cấm vào ngày 9-9.