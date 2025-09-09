Biểu tình chưa từng có ở Nepal, hơn 400 người thương vong 09/09/2025 07:55

(PLO)- Cuộc biểu tình ở Nepal và diễn biến đụng độ với cảnh sát đã khiến 19 người thiệt mạng hàng trăm người bị thương và chính phủ sau đó phải dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội tại nước này.

Ngày 8-9, ít nhất 19 người thiệt mạng sau khi cảnh sát cố gắng giải tán hàng nghìn người, đa số là giới trẻ, xuống đường biểu tình tại thủ đô Kathmandu cùng nhiều khu vực khác ở Nepal nhằm phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ, theo hãng tin AFP.

Phát ngôn viên Shekhar Khanal của Sở cảnh sát thủ đô Kathmandu cho biết đã có 17 người chết và 400 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Nepal, trong đó có hơn 100 cảnh sát.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng 2 hai người đã thiệt mạng ở quận Sunsari, tỉnh Koshi (miền đông Nepal).

Cảnh sát được triển khai đối phó cuộc biểu tình ở Nepal, khi hàng nghìn thanh niên xuống đường phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở thủ đô Kathmandu ngày 8-9. Ảnh: Prabin Ranabhat/AFP

Những người biểu tình bắt đầu xuống đường vào ngày 8-9 ở Kathmandu nhằm phản đối lệnh cấm mạng xã hội. Biểu tình sau đó lan rộng ra nhiều địa phương khác.

Cảnh sát đã phải sử dụng đạn cao su, hơi cay, vòi rồng và dùi cui sau khi người biểu tình cố vượt qua hàng rào thép gai và tìm cách xông vào khu vực hạn chế gần tòa nhà quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã từ chức tại cuộc họp nội các vào buổi tối cùng ngày.

Chính quyền Kathmandu đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng yếu, bao gồm tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và văn phòng thủ tướng.

Người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani cho biết Liên Hợp Quốc “bàng hoàng” trước sự việc biểu tình ở Nepal và yêu cầu một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch.

Cuộc biểu tình xảy ra trong bối cảnh lệnh cấm mạng xã hội từ chính phủ Nepal đối với hàng chục nền tảng có hiệu lực từ ngày 4-9. Lệnh cấm được đưa ra với lý do các nền tảng này không tuân thủ yêu cầu mới từ chính phủ trong việc đăng ký giấy phép và chỉ định đại diện có thể giải quyết khiếu nại tại Nepal, theo tờ The New York Times.

26 nền tảng như WhatsApp, Facebook, Instagram đã không thể truy cập được ở Nepal kể từ ngày 5-9, trừ Viber và TikTok cùng một số nền tảng nhỏ khác.

Lệnh cấm đã làm dấy lên lo ngại và phẫn nộ trên toàn quốc, do phần lớn người dân Nepal phụ thuộc vào các mạng xã hội lớn để giải trí, đọc tin tức và nhất là kinh doanh.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Truyền thông Nepal - ông Prithvi Subba Gurung tối 8-9 đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đối với các mạng xã hội nói trên, đài CNN đưa tin.