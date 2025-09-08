Israel cảnh báo rắn trước làn sóng vận động công nhận Nhà nước Palestine 08/09/2025 08:29

(PLO)- Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar gọi làn sóng vận động quốc tế gần đây nhằm công nhận Nhà nước Palestine là một “sai lầm” và có thể dẫn đến hành động đơn phương từ Israel.

Ngày 7-9, Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar gọi làn sóng vận động quốc tế gần đây nhằm công nhận Nhà nước Palestine là một “sai lầm” và cảnh báo điều này có thể dẫn đến phản ứng từ Israel, theo hãng tin AFP.

Nhiều quốc gia, trong đó có Pháp và Anh, đã cam kết sẽ công nhận một nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào cuối tháng này.

Ông Saar cảnh báo việc công nhận Nhà nước Palestine “sẽ làm mất ổn định khu vực” và khiến việc “tiến tới hòa bình trở nên khó khăn hơn”.

“Điều đó cũng sẽ buộc Israel phải có những quyết định đơn phương” - ông Saar nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ở Israel.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

“Những quốc gia như Pháp và Anh, vốn thúc đẩy cái gọi là công nhận Nhà nước Palestine, đã phạm một sai lầm nghiêm trọng” - ngoại trưởng Israel nói thêm.

Đáp lời, ông Rasmussen cho biết Đan Mạch không có kế hoạch tương tự.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận một nhà nước Palestine do Hamas hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác cai trị. Vì vậy, điều này đi kèm nhiều điều kiện tiên quyết một nhà nước Palestine phi vũ trang, công nhận Israel, minh bạch, dân chủ. Đó là lập trường của chúng tôi” - ông Rasmussen nói.

Ông Saar không nói rõ Israel sẽ phản ứng thế nào, nhưng phát biểu của ông được đưa ra sau khi chính phủ phê duyệt dự án khu định cư mới ở Bờ Tây.

Vào tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich cho biết kế hoạch xây dựng hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây đã chính thức được Hội đồng Quy hoạch Cấp cao thuộc Cơ quan Dân sự - một cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel - phê duyệt.

Dự án xây dựng khu E1 ở phía tây khu định cư Ma’ale Adumim khi hoàn thành sẽ kết nối 2 khu định cư East Jerusalem và Ma’ale Adumim ở Bờ Tây. Điều này sẽ chia cắt hoàn toàn Bờ Tây thành hai vùng phía bắc và phía nam, từ đó chặn đứng triển vọng thành lập Nhà nước Palestine.