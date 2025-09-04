Hamas phản hồi sau khi ông Trump kêu gọi thả 20 con tin 04/09/2025 06:32

(PLO)- Lực lượng Hamas tái khẳng định rằng họ sẵn sàng cho một thỏa thuận toàn diện về Dải Gaza, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi nhóm này thả 20 con tin.

Nhóm vũ trang Hamas ngày 3-9 tái khẳng định rằng họ sẵn sàng cho một thỏa thuận toàn diện về Dải Gaza với phía Israel, theo hãng thông tấn Anadolu.

Trong tuyên bố của lực lượng Hamas, thỏa thuận toàn diện về Dải Gaza sẽ bao gồm “toàn bộ con tin Israel được trả tự do để đổi lấy một số lượng tù nhân Palestine đã thỏa thuận”, chấm dứt cuộc xung đột và rút toàn bộ lực lượng quân sự của Israel, mở các cửa khẩu để đưa hàng viện trợ vào, và bắt đầu tái thiết Gaza.

Lực lượng Hamas cũng cho biết đã bày tỏ đồng ý về việc thành lập “một chính quyền quốc gia độc lập gồm các nhà kỹ trị” để điều hành Dải Gaza.

“Hamas vẫn đang chờ phản hồi từ Israel đối với đề xuất do các bên trung gian đưa ra vào ngày 18-8, mà nhóm này đã chấp nhận” - Hamas cho hay.

Người dân Palestine dựng lều tạm trú tại TP Gaza, phía bắc Dải Gaza ngày 1-9. Ảnh: Bashar Taleb/AFP

Tuyên bố của lực lượng Hamas được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lực lượng này trả tự do cho toàn bộ các con tin còn đang bị giam giữ.

“Hãy bảo Hamas ngay lập tức trả lại toàn bộ 20 con tin (không phải 2, 5 hay 7!), và mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng. Cuộc chiến sẽ kết thúc!” - ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth hôm 3-9.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã chỉ trích tuyên bố mới nhất của lực lượng Hamas, gọi đó là “một chiêu trò khác của Hamas mà chẳng có gì mới”, theo tờ The Times of Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza sẽ chỉ kết thúc nếu toàn bộ con tin được thả, Hamas bị giải giáp, Dải Gaza được phi quân sự hóa, Israel thiết lập quyền kiểm soát an ninh đối với vùng đất này, và một chính quyền dân sự thay thế được thành lập.