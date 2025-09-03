UAE vạch ‘lằn ranh đỏ’ với Israel về Bờ Tây 03/09/2025 20:36

(PLO)- Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ kế hoạch xây dựng khu định cư E1 ở Bờ Tây.

Ngày 3-9, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cảnh báo Israel rằng bất kỳ kế hoạch nào sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây cũng sẽ tạo ra ranh giới đỏ đối với Abu Dhabi, làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần của Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, theo hãng tin Reuters.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã coi Hiệp định này là cách để tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine và nguyện vọng chính đáng của họ về một nhà nước độc lập. Đó là lập trường của chúng tôi vào năm 2020 và vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay” - bà Lana Nusseibeh, trợ lý ngoại trưởng UAE, cho hay.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cầm bản đồ dự án định cư E1 (màu xanh đậm) ở Bờ Tây tại cuộc họp báo ở Ma’ale Adumi hồi tháng 8. Ảnh: Yonatan Sindel/ Flash90

Phát ngôn này đánh dấu sự chỉ trích mạnh mẽ nhất của UAE đối với hành vi của Israel kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra vào năm 2023.

Trước đó, vào tháng 8 Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich tuyên bố kế hoạch xây dựng hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây đã chính thức được Hội đồng Quy hoạch Cấp cao thuộc Cơ quan Dân sự - một cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel - phê duyệt.

Dự án xây dựng khu E1 ở phía tây khu định cư Ma’ale Adumim khi hoàn thành sẽ kết nối 2 khu định cư East Jerusalem và Ma’ale Adumim ở Bờ Tây. Điều này sẽ chia cắt hoàn toàn Bờ Tây thành hai vùng phía bắc và phía nam, từ đó chặn đứng triển vọng thành lập Nhà nước Palestine.

Trong ngày 3-9, Bộ trưởng Smotrich công bố đề xuất sáp nhập 82% Bờ Tây, theo tờ Times of Israel.

“Sự đồng thuận rộng rãi về chủ quyền là kết quả trực tiếp của sự hiểu biết sâu sắc rằng chúng ta không bao giờ được phép để một mối đe dọa hiện hữu hình thành giữa chúng ta, và sau nhiều thập niên do dự, đã đến lúc phải nêu rõ điều này và hành động phù hợp” - ông Smotrich phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jerusalem.

Tại cuộc họp báo, ông Smotrich đứng trước một bản đồ cho thấy khả năng sáp nhập hầu hết Bờ Tây ngoại trừ 6 TP lớn của Palestine, bao gồm Ramallah và Nablus. Tuy nhiên không rõ liệu đề xuất của ông có nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không.

Palestine và các nhóm vận động đã lên án dự án này, gọi đó là bất hợp pháp và cho rằng việc chia cắt lãnh thổ sẽ phá hỏng mọi kế hoạch hòa bình cho khu vực.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ các kế hoạch này. Những kẻ cực đoan, dưới bất kỳ hình thức nào, không thể được phép quyết định hướng đi của khu vực. Hòa bình đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và sự từ chối để bạo lực quyết định lựa chọn của chúng ta" - bà Nusseibeh nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas hôm 2-9 nhấn mạnh rằng "bất kỳ hoạt động sáp nhập hoặc định cư nào của Israel đều là bất hợp pháp, bị lên án và không thể chấp nhận được".

Ông Abdel Hakim Hanini - một quan chức của nhóm Hamas - cho biết việc sáp nhập Bờ Tây sẽ không mang lại cho Israel sự an ninh mà họ mong muốn mà thay vào đó. "dẫn đến sự kháng cự và đối đầu hơn nữa".