Ông Trump ra ‘cảnh báo cuối cùng’ với Hamas 08/09/2025 05:32

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “cảnh báo cuối cùng” đối với Hamas, kêu gọi nhóm này chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Ngày 7-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra điều mà ông gọi là “cảnh báo cuối cùng” đối với Hamas, kêu gọi nhóm vũ trang này chấp nhận một thỏa thuận để thả các con tin đang bị giam ở Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Israel đã chấp nhận các điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là cảnh báo cuối cùng, sẽ không có cảnh báo nào khác nữa!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Hamas sau đó ra tuyên bố cho biết đã nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhóm này cho biết đang trao đổi với các bên trung gian về cách phát triển những ý tưởng đó, nhưng không nêu chi tiết.

Hamas cũng nhắc lại rằng nhóm này sẵn sàng đàm phán để thả toàn bộ con tin để đổi lấy một “tuyên bố rõ ràng về chấm dứt chiến tranh” và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Kênh N12 News của Israel ngày 6-9 đưa tin rằng ông Trump đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn mới cho Hamas.

Theo đề xuất này, Hamas sẽ trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại ngay trong ngày đầu tiên ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn người Palestine đang bị giam trong các nhà tù ở Israel, đồng thời đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh trong thời gian ngừng bắn.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng Tel Aviv đang “xem xét nghiêm túc” đề xuất của Tổng thống Trump nhưng không tiết lộ chi tiết.

Cũng trong ngày 7-9, Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc - ông Tom Fletcher cảnh báo rằng chỉ còn một “khoảng thời gian hẹp” để ngăn nạn đói lan rộng hơn ở Gaza, kêu gọi Israel cho phép viện trợ được đưa vào dải đất.

Ông Fletcher cho biết chỉ còn đến hết tháng 9 để ngăn nạn đói ở TP Deir al Balah (miền trung Gaza) và TP Khan Younis (miền nam Gaza).

“Khoảng thời gian này đang nhanh chóng khép lại” - ông Fletcher nói.

Cơ quan quốc phòng Israel COGAT cho biết hơn 1.900 xe tải, phần lớn chở lương thực, đã vào Gaza trong tuần qua. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào Gaza cho dân thường - không phải cho Hamas” - cơ quan này khẳng định.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn. Các lực lượng Israel hiện đã áp sát và chỉ cách trung tâm TP Gaza vài km.

Quan chức y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel trong đêm 6-9, rạng sáng 7-9 đã làm 14 người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng dân thường đã được cảnh báo trước và mục tiêu là một tay súng Hamas.