Ông Trump cảnh báo Chicago 'sẽ sớm biết thế nào là Bộ Chiến tranh' 07/09/2025 06:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo TP Chicago (bang Illinois) sẽ sớm đối mặt chiến dịch trấn áp di trú của chính quyền liên bang, nói rằng TP này sẽ sớm "biết thế nào là Bộ Chiến tranh".

Ngày 6-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh có nội dung rằng TP Chicago (bang Illinois) “sẽ sớm biết vì thế nào là Bộ Chiến tranh Mỹ”, trong khi giới chức thành phố chuẩn bị đối phó chiến dịch trấn áp di trú, đài CNN đưa tin.

“Tôi thích mùi trục xuất vào buổi sáng, Chicago sắp biết vì sao gọi là Bộ Chiến tranh” - theo bài đăng của ông Trump. Một ngày trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh”.

Bài đăng còn kèm hình ảnh dường như do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cho thấy ông Trump đội mũ, đeo kính râm, phía sau là đường chân trời Chicago, với dòng chữ “Chipocalypse Now" (tạm dịch: ngày tận thế sắp xảy ra ở Chicago).

Hình ảnh trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-9. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker ngày 6-9 gọi bài đăng này là “không bình thường".

"Tổng thống Mỹ đang đe dọa phát động chiến tranh với một thành phố Mỹ. Đây không phải trò đùa, cũng không bình thường" - ông Pritzker nói.

Nhiều quan chức thuộc đảng Dân chủ đại diện Chicago và Illinois cũng lên án bài đăng của ông Trump.

Động thái này diễn ra khi ông Trump tăng cường công kích Chicago, thành phố đông dân thứ ba nước Mỹ.

CNN từng đưa tin chính quyền ông Trump dự kiến thực hiện chiến dịch cưỡng chế di trú lớn ở Chicago. Giới chức thành phố đã chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch có thể bắt đầu từ hôm 5-9.

Những ngày gần đây, nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đã bắt đầu xuất hiện ở Chicago, theo các quan chức Nhà Trắng. Chính quyền ông Trump có thể điều động Vệ binh Quốc gia nếu cần để ứng phó với phản ứng từ chiến dịch này.

Chiến dịch ở Chicago được mô phỏng theo chiến dịch tương tự ở Los Angeles (bang California) hồi tháng 6.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 6-9, hàng nghìn người đã tuần hành tại thủ đô Washington DC để yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt việc triển khai Vệ binh Quốc gia tuần tra các tuyến phố trong thành phố, theo hãng tin Reuters.

Cuộc diễu hành mang tên “Chúng ta đều là dân DC”. Tham gia có người nhập cư, các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và nhiều nhóm khác.

Đám đông biểu tình ở Washington DC ngày 6-9, yêu cầu chấm dứt việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô. Ảnh: AFP

Hồi tháng trước, ông Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia vào tháng trước để “thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng”, đồng thời đặt Sở Cảnh sát Metropolitan của thủ đô dưới quyền kiểm soát liên bang và điều các sĩ quan di trú vào thành phố.

Hiện có hơn 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia, bao gồm lực lượng từ 6 bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đang triển khai ở Washington DC và nhiệm vụ của họ kéo dài đến ngày 30-11.

Tổng chưởng lý Washington DC Brian Schwalb đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump, cho rằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia là vi hiến.