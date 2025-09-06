Ông Trump và Hàn Quốc lên tiếng vụ 475 người nhập cư tại nhà máy Hyundai ở Mỹ bị bắt 06/09/2025 09:04

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các đặc vụ Mỹ chỉ đang làm nhiệm vụ bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi Hàn Quốc "quan ngại và lấy làm tiếc" về vụ việc.

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã đột kích công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Ellabell (bang Georgia, Mỹ), bắt giữ khoảng 475 lao động nhập cư bất hợp pháp, theo đài NBC News.

Vụ bắt giữ nhiều người nhất ở 1 địa điểm trong lịch sử thực thi an ninh nội địa ở Mỹ

Vụ đột kích diễn ra vào tối muộn ngày 4-9 (giờ địa phương) tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium cho xe điện của tập đoàn ô tô Hyundai Motor (Hàn Quốc). Công ty pin LG Energy Solution thuộc tập đoàn LG cũng có cổ phần trong dự án.

Các quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết các công nhân bị bắt tại Ellabell, hầu hết là người Hàn Quốc, đều đang sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Mỹ do vượt biên trái phép hoặc thị thực nhập cảnh đã quá hạn.

Lực lượng thực thi pháp luật an ninh nội địa Mỹ bắt giữ khoảng 475 lao động nhập cư bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của Hyundai Motor ở bang Georgia. Ảnh: BATFE

Người đứng đầu văn phòng Cơ quan điều tra An ninh nội địa Mỹ (HSI) tại Georgia - đặc vụ Steven Schrank cho biết đây là hoạt động bắt giữ nhiều người nhất tại một địa điểm trong lịch sử của HSI.

Ông Schrank nói rằng hoạt động bắt giữ người tại nhà máy pin xe điện đang xây dựng ở Ellabell “nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về việc làm cho người dân Georgia và người Mỹ”.

Ông Schrank lưu ý rằng đây không phải một chiến dịch chống nhập cư bất hợp pháp – vốn do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) thực hiện, dù các nhân viên ICE, Cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (BATFE) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và một số cơ quan liên bang khác cũng tham gia hoạt động của HSI tại Ellabell.

“Đây không phải là một chiến dịch chống nhập cư [bất hợp pháp] mà các đặc vụ đến tận nơi, bắt giữ người và đưa họ lên xe buýt. Đây là một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều tháng” – ông Schrank nói.

Chiều 5-9 (giờ địa phương), một thẩm phán tại Toà án Quận Nam Georgia đã công bố lệnh khám xét dài 15 trang, trao cho các đặc vụ liên bang quyền khám xét, bắt giữ người, thu giữ hồ sơ việc làm, hồ sơ quản lý và tài liệu nhập cư của các công nhân tại công trường trên.

Ông Schrank cho biết những lao động nhập cư bất hợp pháp này sẽ bị giam giữ tại các cơ sở của ICE.

Ông Trump đã nắm được thông tin, Hàn Quốc lên tiếng quan ngại

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 5-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ đột kích bắt giữ người tại công trường nhà máy pin xe điện ở Ellabell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 5-9. Ảnh: YONHAP/AFP

Ông Trump cho rằng những người bị bắt giữ là những người nước ngoài ở Mỹ một cách bất hợp pháp và “ICE chỉ làm nhiệm vụ của mình”.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Abigail Jackson nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump vẫn cam kết “biến Mỹ trở thành nơi tốt nhất trên thế giới để kinh doanh, đồng thời thực thi luật nhập cư liên bang”.

Bà Jackson nói rằng “Mỹ tự hào là nơi đón nhận các khoản đầu tư lớn và mong muốn tiếp tục phát huy những khoản đầu tư và quan hệ đối tác lịch sử mà Tổng thống Trump đã đảm bảo”.

Tuy nhiên, “bất kỳ lao động nước ngoài nào được đưa vào Mỹ phục vụ các dự án cụ thể đều phải nhập cảnh hợp pháp và có giấy phép lao động phù hợp” - bà Jackson nhấn mạnh.

Hàn Quốc ngay trong ngày 5-9 đã bày tỏ sự quan ngại về vụ đột kích, bắt giữ công nhân ở công trường của 2 doanh nghiệp nước này đầu tư tại Mỹ với cáo buộc làm việc bất hợp pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong nhấn mạnh rằng “trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ, hoạt động kinh tế của các công ty đầu tư của chúng tôi [tức của Hàn Quốc], cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi, không được phép bị xâm phạm một cách bất công”.

“Hôm nay, chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại và lấy làm tiếc tới Đại sứ quán Mỹ [tại Seoul] và kêu gọi họ đặc biệt chú ý đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân chúng tôi không bị xâm phạm” - ông Lee cho biết.

Ông Lee cho biết thêm rằng Hàn Quốc đã lập một lực lượng đặc nhiệm tại chỗ tại Georgia với sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Atlanta (bang Georgia) để xử lý các vấn đề liên quan vụ bắt giữ các lao động Hàn Quốc ở Ellabell.

Đại diện Hyundai Motor hôm 5-9 cho biết tập đoàn này đang “theo dõi chặt chẽ tình hình và nỗ lực tìm hiểu các tình huống cụ thể”, lưu ý rằng tất cả những người bị bắt giữ đều không phải công nhân có hợp đồng trực tiếp với Hyundai Motor, mà thông qua các nhà thầu xây dựng.

Hyundai Motor tuyên bố họ đang xem xét lại các quy trình của mình để đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào các dự án, kể cả các nhà thầu chính và phụ, “đều duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ pháp lý cao” mà doanh nghiệp này yêu cầu.

Đại diện của LG Energy Solution cho biết công ty này cũng đang “theo dõi chặt chẽ tình hình và thu thập mọi thông tin chi tiết có liên quan”, cam kết hợp tác với lực lượng chức năng hữu quan với “ưu tiên hàng đầu luôn là đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho nhân viên và đối tác”.