Vụ lật tàu leo núi ở Bồ Đào Nha 16 người thiệt mạng, có 11 khách nước ngoài: Cáp đứt, phanh không hãm 06/09/2025 09:35

(PLO)- Bồ Đào Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau khi một tàu điện leo núi nổi tiếng bị lật vì trật bánh ở thủ đô Lisbon, khiến nhất 16 người thiệt mạng trong đó có 11 khách nước ngoài.

Tính đến ngày 5-9, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau trong vụ một toa tàu điện leo núi (loại đường sắt chuyên chạy lên xuống các con dốc đứng) trật bánh tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tối 3-9.

Vụ tai nạn khiến cả thành phố bàng hoàng, chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố ba ngày quốc tang. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra.

Diễn biến vụ việc

Theo đài CNN, tuyến tàu điện leo núi Elevador da Glória gặp nạn ngay sau 18 giờ tối 3-9 (giờ địa phương).

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn tàu điện leo núi ở Lisbon (Bồ Đào Nha) ngày 3-9. Ảnh: Patricia De Melo Moreira/AFP

Nhân chứng cho biết một trong hai toa tàu bị trật bánh, lao xuống đường phố rồi đâm vào một tòa nhà. Một người đàn ông tên Bruno kể với CNN rằng toa tàu đã “hoàn toàn mất kiểm soát”.

“Trông nó như một món đồ chơi bị quăng ném từ bên này sang bên kia vỉa hè Gloria. Tôi nghe thấy tiếng la hét, rồi đột ngột một tiếng nổ lớn. Sau đó không còn nghe thấy tiếng người nữa, và một cột khói bắt đầu xuất hiện” - ông Bruno nói.

Một người dân sống gần đó cũng nói rằng trước tai nạn, tàu có mùi lạ và phát ra tiếng động bất thường.

Hình ảnh hiện trường cho thấy đường Calçada da Glória chật kín xe cứu hộ. Toa tàu hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường, khung thép của tàu thì hoàn toàn méo mó.

Một phụ nữ Ý, đi trên toa tàu ngược chiều khi tai nạn xảy ra, kể rằng toa của bà bị trượt lùi nhưng may mắn dừng lại ở khối bê tông chắn cuối đường ray. Bà bị gãy tay nhưng vẫn tự thoát ra ngoài.

“Toa chúng tôi đều bước xuống được. Toa kia thì toàn người chết” - bà nói.

Chính quyền địa phương cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân, song theo báo Observador, Trung đoàn Cứu hỏa Lisbon báo cáo rằng một sợi cáp kéo toa tàu bị đứt, khiến tàu mất kiểm soát và lao dốc không phanh.

Chuyên gia về tàu điện leo núi Michel Azéma nhận định rằng "ngay cả nếu còn bám đường ray, với tốc độ đó tàu cũng sẽ lật”.

Thị trưởng TP Lisbon - ông Carlos Moedas cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành. Hai tuyến tàu điện leo núi khác trong thành phố đã tạm ngừng hoạt động. Giới chức dự kiến có báo cáo sơ bộ trong vòng 45 ngày.

Một số câu hỏi cần làm rõ là vì sao cáp bị đứt, và tại sao toa tàu gặp nạn không được hãm lại bằng thiết bị an toàn. Theo Chuyên gia về tàu điện leo núi Michel Azéma, mỗi toa đều có hệ thống phanh, song cần xác định liệu chúng có được kích hoạt đúng lúc hay không, và có hoạt động hiệu quả hay bị hỏng.

Danh tính nạn nhân

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro chiều 4-9 cho biết 16 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha, trong số nạn nhân tử vong có 5 công dân Bồ Đào Nha, 3 người Anh, 2 người Canada, 2 người Hàn Quốc cùng các nạn nhân đến từ Thụy Sĩ, Ukraine, Mỹ và Pháp.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn tàu điện leo núi ở Lisbon ngày 3-9. Ảnh: Patricia De Melo Moreira/AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng Đại sứ quán Mỹ tại Lisbon đang “phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để hỗ trợ công dân Mỹ trong khu vực bị ảnh hưởng”.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết họ “đã nắm thông tin về cái chết của hai công dân Canada” và “các nhân viên lãnh sự đang hỗ trợ gia đình, đồng thời liên hệ với nhà chức trách địa phương”.

Ông Álvaro Almeida - Giám đốc Điều hành Dịch vụ Y tế Quốc gia Bồ Đào Nha - cho biết các bệnh viện công của Bồ Đào Nha đã tiếp nhận 23 người bị thương. Một trong số các nạn nhân bị thương nặng “sau đó không qua khỏi”.

Những người bị thương nhẹ có quốc tịch Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Israel, Maroc, Ý, Pháp và quốc đảo Cabo Verde (châu Phi).

Bộ Ngoại giao Đức cũng ra thông báo cho biết đại sứ quán nước này tại Lisbon đang duy trì liên lạc với giới chức sở tại. Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói với CNN rằng các công dân Tây Ban Nha liên quan vụ việc đã được xuất viện.

Bà Margarida Castro Martins - Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Lisbon - cho biết nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn mới 3 tuổi, còn lớn tuổi nhất là 65.

Danh tính các nạn nhân khác chưa được công bố.

Bồ Đào Nha để tang ba ngày

Chính phủ Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang 3 ngày. Một số sự kiện, trong đó có buổi hòa nhạc miễn phí ngoài trời, đã bị hoãn lại. Người dân cũng lập bàn tưởng niệm gần Calçada da Glória, đặt hoa bên ngoài hàng rào cứu hộ.

Sáng 5-9, các toa tàu hư hỏng được đưa khỏi hiện trường. Đến sáng, con đường đã được giải tỏa, nhưng nhiều viên đá lát vẫn bị bật tung tại vị trí tàu trật bánh.

Liên minh châu Âu (EU) cũng chia sẻ mất mát. Nghị viện châu Âu hạ cờ rủ để tưởng niệm. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola viết trên mạng xã hội: “Thảm kịch tại Elevador da Glória đã gây chấn động sâu sắc ở châu Âu”.

Tàu điện leo núi Elevador da Glória

Theo tạp chí Illumin (ĐH Nam California, Mỹ), tàu điện leo núi hoạt động bằng hệ thống ròng rọc đối trọng: khi một toa đi xuống sẽ tạo động năng kéo toa còn lại đi lên.

Có thể hình dung đây là sự kết hợp giữa thang máy và tàu hỏa, thường dùng để đưa người hoặc hàng hóa lên xuống những con dốc đứng.

Với tuyến Glória, chuyên gia Michel Azéma cho biết toa đi lên dùng động cơ điện, còn toa đi xuống đóng vai trò đối trọng.

Loại hình này xuất hiện ở nhiều thành phố như Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tokyo (Nhật), Barcelona (Tây Ban Nha), Stockholm (Thuỵ Điển) hay Budapest (Hungary).

Nổi tiếng ở châu Á là tàu điện Peak Tram ở Hong Kong (Trung Quốc), khai trương năm 1888.

Elevador da Glória là một trong ba tuyến tàu điện leo núi của Lisbon, khai trương năm 1885 và điện khí hóa từ năm 1915. Tuyến dài 265 m, chạy dọc con dốc rất đứng Calçada da Glória, nối khu trung tâm với điểm ngắm cảnh nhìn ra thành phố.

Theo lịch trình trên trang web công ty vận hành CARRIS, vào ngày thường tàu chạy tối đa 87 chuyến, từ 7 giờ sáng đến nửa đêm, mỗi chuyến kéo dài khoảng 3 phút. Vé khứ hồi có giá 4,2 euro (tương đương 4,89 USD).

Tuyến tàu phục vụ cả người dân địa phương lẫn du khách. Tháng 5 vừa qua, nó từng dừng hoạt động 4 ngày để bảo dưỡng.

Sau tai nạn, CARRIS khẳng định “tất cả quy trình bảo dưỡng đều đã được thực hiện đầy đủ” và tuyên bố mở cuộc điều tra cùng cơ quan chức năng.