Động đất chồng động đất, Afghanistan chạy đua cứu người 03/09/2025 06:59

(PLO)- Ngày 2-9 vừa xảy ra thêm một trận động đất ở Afghanistan mạnh 5,2 độ richter, trong bối cảnh nước này vẫn oằn mình khắc phục thiệt hại nặng nề từ trận động đất 6 độ richter trước đó ít ngày.

Một trận động đất mới mạnh 5,2 độ richter xảy ra ở miền đông Afghanistan hôm 2-9, làm rung chuyển khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh cuối tuần trước khiến 1.400 người thiệt mạng.

Tâm chấn trận động đất mới nằm gần nơi từng xảy ra trận động đất 6 độ richter vào tối 31-8, tàn phá các vùng hẻo lánh tại những tỉnh miền núi giáp biên giới Pakistan.

“Trận động đất mới được cảm nhận ở những khu vực từng bị ảnh hưởng ở tỉnh Kunar trong trận động đất đầu tiên” - người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai tại Kunar, ông Ehsanullah Ehsan, nói với hãng tin AFP.

Người dân Afghanistan đi ngang qua những ngôi nhà bị hư hại sau các trận động đất tại tỉnh Kunar (miền đông Afghanistan) ngày 1-9. Ảnh: Wakil Kohsar/AFP

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất ở Afghanistan xảy ra vào cuối ngày 2-9.

Ngoài ra, số nạn nhân của trận động đất khuya 31-8 tiếp tục tăng, với 1.411 người chết và 3.124 người bị thương chỉ riêng tại tỉnh Kunar, theo người phát ngôn chính phủ Taliban - ông Zabihullah Mujahid.

Đây là một trong những trận động đất gây chết chóc nhất ở Afghanistan trong nhiều thập niên. Tại tỉnh Nangarhar lân cận, 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát tại Kunar - nơi hơn 5.400 ngôi nhà bị san phẳng.

Các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những khu vực núi non hiểm trở sau động đất ở Afghanistan, trong khi người dân địa phương phải dùng tay không đào bới đống đổ nát từ các ngôi nhà đất đá sập xuống thung lũng dốc đứng.

Nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, song các cơ sở cứu trợ khẩn cấp đang được dựng lên, trong khi nhiều quốc gia đã cam kết viện trợ.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ gửi 130 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng khoản hỗ trợ 1 triệu euro (1,2 triệu USD) cho các nạn nhân. Trước đó, các nước như Iran, Trung Quốc, Ấn Độ,... cũng lên tiếng đề nghị hỗ trợ Afghanistan sau thảm họa.