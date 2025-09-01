Động đất ở đông Afghanistan, nhiều thương vong 01/09/2025 08:51

(PLO)- Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có thể có thêm thương vong, sau khi một trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra ở miền đông ở Afghanistan khiến 9 người thiệt mạng.

Một trận động đất mạnh 6 độ richter đã xảy ra ở khu vực phía đông Afghanistan hôm 31-8, đài CNN dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

USGS cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 47 phút tối theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu 8 km, tại phía đông bắc TP Jalalabad, tỉnh Nangarhar (Afghanistan), gần biên giới với Pakistan.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Sở Y tế Nangarhar rằng có ít nhất 9 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại tỉnh này sau trận động đất.

Bản đồ biểu thị tâm của trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra ở khu vực phía đông Afghanistan hôm 31-8. Ảnh: USGS

“Đáng tiếc, trận động đất tối nay đã gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản tại một số tỉnh miền đông của chúng ta” - người phát ngôn của chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid viết trên mạng xã hội X sáng 1-9.

Ông cho biết thêm rằng các quan chức địa phương và người dân “đang nỗ lực hết sức để cứu hộ những người bị ảnh hưởng”, và các đội cứu trợ từ thủ đô và các tỉnh lân cận cũng đang trên đường đến hỗ trợ khu vực chịu thiệt hại từ trận động đất.

“Tất cả nguồn lực sẵn có sẽ được huy động cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân” - ông nhấn mạnh.

Theo USGS, gần nửa triệu người có thể đã cảm nhận được rung chấn mạnh đến rất mạnh. Khoảng 20 phút sau, khu vực miền đông tiếp tục hứng chịu hai đợt dư chấn mạnh 4,5 độ richter và 5,2 độ richter.

Ông Ahmad Zameer - một cư dân ở thủ đô Kabul - nói với CNN rằng trận động đất rất mạnh và làm rung chuyển cả khu phố của ông. Ông kể rằng tất cả mọi người trong các tòa nhà chung cư gần đó đã đổ ra đường vì lo sợ bị mắc kẹt nếu nhà sập.

Afghanistan đã từng phải hứng chịu nhiều trận động đất kinh hoàng trong những năm gần đây, như trận động đất 6,3 độ richter xảy ra ở miền tây Afghanistan vào tháng 10-2023, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.