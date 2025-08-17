Lũ quét khủng khiếp ở miền bắc Pakistan, 344 người thiệt mạng 17/08/2025 06:36

(PLO)- Đã 344 người thiệt mạng sau hai ngày mưa lớn gây lũ quét khủng khiếp ở miền bắc Pakistan.

Ngày 16-8, các quan chức địa phương Pakistan cho biết đã 344 người thiệt mạng sau hai ngày mưa lớn và lũ quét tấn công miền bắc nước này, theo hãng tin AFP.

Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan, phần lớn số người chết được ghi nhận tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do lũ quét và nhà sập.

Cơ quan này cũng báo cáo về 137 người bị thương.

Thiệt hại tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (miền bắc Pakistan) ngày 16-8 sau mưa lớn và lũ quét. Ảnh: AFP

Cơ quan cứu hộ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa nói với AFP rằng khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang tham gia tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát và thực hiện công tác cứu trợ tại 9 huyện bị ảnh hưởng trong bối cảnh mưa vẫn đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

“Trận mưa lớn, sạt lở đất ở nhiều nơi và các tuyến đường bị cuốn trôi đang gây ra thách thức nghiêm trọng cho việc tiếp tế, đặc biệt trong việc vận chuyển máy móc hạng nặng và xe cứu thương” - ông Bilal Ahmed Faizi, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nói.

Thiệt hại tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (miền bắc Pakistan) ngày 16-8 sau mưa lớn và lũ quét, nhiều người vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ảnh: AFP

Ông Faizi cho biết việc đường sá bị phong tỏa buộc các nhân viên cứu hộ phải đi bộ đến một số điểm xảy ra thảm họa.

“Lực lượng cứu hộ đang cố gắng sơ tán những người sống sót, nhưng rất ít người chịu rời đi vì người thân hay bạn bè của họ còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát” - ông Faizi nói thêm.

Phó ủy viên huyện Buner - ông Kashif Qayum Khan cũng cho biết các nhân viên cứu hộ buộc phải tìm cách tiếp cận mới đến các khu vực hẻo lánh.

“Có thể vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, mà người dân địa phương không thể tự dọn dẹp bằng tay” - ông Khan nói.

Chính quyền tỉnh đã tuyên bố khu vực thảm họa đối với một số huyện bị ảnh hưởng nặng nề.

Cục Khí tượng Pakistan tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn cho khu vực tây bắc Pakistan, kêu gọi người dân thực hiện “các biện pháp phòng ngừa”.

Một số khu vực lân cận của Ấn Độ và Nepal cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn, lũ lụt và các sự cố liên quan trong tuần qua.