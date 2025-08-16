Kinh hoàng mưa lũ 'như ngày tận thế', gần 200 người thiệt mạng ở Pakistan 16/08/2025 07:18

(PLO)- Gần 200 người thiệt mạng trong 24 giờ qua sau khi đợt mưa lũ kinh hoàng "như ngày tận thế" càn quét qua các vùng đồi núi ở tây bắc Pakistan.

Ngày 15-8, gần 200 người thiệt mạng do mưa lũ kinh hoàng ở vùng đồi núi tây bắc Pakistan trong 24 giờ qua, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức Pakistan cho biết các trận mưa lớn, lũ quét, sét đánh và sập nhà giữa mưa to là nguyên nhân chính gây ra nhiều thương vong.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết số người tử vong do mưa lũ kinh hoàng đã lên tới 199 người tính đến cuối ngày 15-8, trong đó có 180 người thiệt mạng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, theo hãng tin AFP.

Tổng thư ký tỉnh Khyber Pakhtunkhwa - ông Shahab Ali Shah nói rằng khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại tỉnh là quận Buner, nơi lũ lụt và mưa lớn đã khiến 100 người thiệt mạng.

Người dân tập trung tại hiện trường một trận lũ quét ở quận Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Ảnh: AFP

"Tôi nghe thấy một tiếng động lớn như thể núi đang trượt. Tôi vội vã chạy ra ngoài và thấy toàn bộ khu vực rung chuyển, như thể đó là ngày tận thế" - một cư dân ở quận Buner kể lại với AFP.

Ngoài Buner, chính quyền tỉnh đã tuyên bố các quận Bajaur, Mansehra và Battagram là khu vực đang có thiên tai nghiêm trọng.

Một chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ đến khu vực bị lũ tàn phá ở quận Bajaur, gần biên giới Afghanistan, đã rơi do thời tiết xấu, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tại quận Swat, các nhân viên cứu hộ địa phương cho biết hơn 2.000 người đã được di dời đến nơi an toàn sau khi mực nước sông suối dâng cao do mưa lũ kinh hoàng.

9 người khác cũng đã thiệt mạng ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý và 5 người thiệt mạng ở khu vực Gilgit-Baltistan phía bắc trong đợt mưa lũ kinh hoàng này.

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Shahbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để xem xét tình hình lũ lụt do những trận mưa lớn gần đây gây ra.

Cùng ngày, cơ quan khí tượng Pakistan đã ban hành cảnh báo mưa lớn cho vùng tây bắc nước này, kêu gọi người dân tránh "tiếp cận không cần thiết với những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

Pakistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Điều này khiến người dân Pakistan phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất ngày càng tăng, nhất là trong mùa mưa khi nước này hứng chịu lượng mưa lớn hơn bình thường.