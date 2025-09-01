Gần 4.000 người thương vong do động đất ở Afghanistan; Iran, Trung Quốc đề nghị giúp 01/09/2025 17:40

(PLO)- Con số thương vong trong trận động đất ở Afghanistan khuya 31-8 đã lên gần 4.000 người, Iran, Ấn Độ, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc lên tiếng chia buồn và cam kết hỗ trợ.

Theo hãng tin Reuters, tính đến chiều 1-9, trận động đất mạnh 6 độ richter tại miền đông Afghanistan khuya 31-8 đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người và khiến ít nhất 3.000 người bị thương.

Thương vong tăng cao; khẩn thiết gọi cứu trợ

Theo người phát ngôn chính quyền Taliban - ông Zabihullah Mujahid, trận động đất đã khiến 812 người thiệt mạng tại hai tỉnh miền Đông là Kunar và Nangarhar.

Đài RTA của Afghanistan đưa tin rằng tại huyện Darai Nur thuộc tỉnh Nangarhar, ít nhất 9 người, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng. Hình ảnh cứu hộ tại hiện trường cũng được phát sóng.

Nạn nhân và thân nhân tại một bệnh viện sau trận động đất ở Afghanistan tối 31-8. Ảnh: AFP

Tại tỉnh Laghman, 58 người bị thương - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hãng tin Bakhtar dẫn lời quan chức phụ trách quản lý thảm họa khu vực. Trong số này, 6 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những vùng núi xa xôi sát biên giới Pakistan, nơi các ngôi nhà bằng đất sét ven sườn núi sụp đổ hoàn toàn và mạng di động bị cắt đứt.

Chính quyền Taliban cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng để đẩy nhanh cứu trợ, nhằm cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, từ an ninh đến lương thực và y tế.

Bà Thamindri de Silva, Giám đốc quốc gia của tổ chức nhân đạo World Vision Afghanistan, cho biết do nhiều khu vực bị ảnh hưởng quá xa xôi và khó tiếp cận, mức độ tàn phá vẫn chưa thể xác định chính xác. Tuy nhiên, thung lũng Mazar (huyện Nurgal, tỉnh Kunar) có vẻ là “tâm chấn”, với một ngôi làng bị “xóa sổ hoàn toàn”.

“Đây là một trong những vùng hẻo lánh nhất và cũng nghèo nhất Afghanistan” - bà nói với hãng tin Al Jazeera, nhấn mạnh khu vực hầu như không có hạ tầng, đường sá cực kỳ hạn chế, hoàn toàn thiếu cơ sở y tế cũng như trường học. Những ngôi nhà ở đây chủ yếu được dựng bằng đất, gần như không có gia cố.

Do cơ sở hạ tầng mong manh, bà Silva cho rằng động đất dễ dàng khiến nhà cửa “sụp đổ hoàn toàn”, đồng nghĩa “rất nhiều người đã bị chôn vùi”. “Thời gian thực sự là yếu tố quyết định trong tình huống này” - bà Silva nói.

“Trẻ em mắc kẹt dưới đống đổ nát. Người già dưới đống đổ nát. Thanh niên cũng dưới đống đổ nát” - một người dân địa phương nói, thêm rằng cả ngôi làng của ông đã bị san phẳng.

“Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cần mọi người đến đây cùng chung tay. Hãy kéo những người còn sống ra khỏi đống gạch vụn” - ông tha thiết kêu gọi.

Kênh TOLOnews của Afghanistan đã phát sóng hình ảnh và phản ứng của những người chịu ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó một nhân chứng cho biết hàng trăm người đã bị chôn vùi ở thung lũng Mazar.

TOLOnews dẫn lời nhân chứng này: “Trẻ em, phụ nữ và người già đều mắc kẹt dưới đống đổ nát, và họ sẽ không thể đưa họ ra ngoài nếu không nhận được sự hỗ trợ".

Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan - ông Sharafat Zaman kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ để khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra vào nửa đêm, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km.

“Chúng tôi cần sự hỗ trợ vì rất nhiều người đã mất đi người thân và nhà cửa” - ông Zaman nói.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan (ARCS) cho biết các đội y tế của họ đang khẩn cấp hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất ở Afghanistan. Ảnh: X

Quốc tế lên tiếng

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tuyên bố sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo, bao gồm vật tư y tế, tới Afghanistan.

“Trong thời khắc khó khăn và bi kịch lớn lao này, Cộng hòa Hồi giáo Iran bày tỏ lời chia buồn chân thành và sự đoàn kết với nhân dân Afghanistan cùng các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định hoàn toàn sẵn sàng gửi cứu trợ, y tế và hỗ trợ nhân đạo” - ông Araghchi nói với hãng tin Tasnim.

Tại Ấn Độ, Ngoại trưởng S. Jaishankar khẳng định New Delhi sẽ “hỗ trợ Afghanistan trong thời điểm cần thiết này” và bày tỏ “tình đoàn kết với người dân Afghanistan”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đăng thông điệp cho biết ông “hoàn toàn đoàn kết với nhân dân Afghanistan sau trận động đất tàn khốc” và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục.

Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Afghanistan thông báo các nhóm cứu trợ đã được triển khai để hỗ trợ khẩn cấp cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ cứu trợ thảm họa “phù hợp với nhu cầu của Afghanistan và trong khả năng của mình”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này.