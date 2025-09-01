Khám phá chuyến tàu 'đi đến nơi có gió' 01/09/2025 15:00

(PLO)- Chưa đầy ba giờ trên tàu cao tốc, du khách rời Thượng Hải hiện đại để đặt chân đến Vũ Uyển – vùng quê lưu giữ vẻ đẹp Trung Hoa hàng nghìn năm lịch sử.

Với hơn 25 triệu dân, Thượng Hải là trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc, nơi tập trung những tòa cao ốc chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất và nhịp sống công nghiệp hối hả.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy ba giờ tàu cao tốc, du khách có thể rời khỏi siêu đô thị này để tìm đến huyện Vũ Uyển (Giang Tây) – vùng đất còn giữ nguyên dáng dấp làng cổ với tường trắng, mái ngói cong và ruộng bậc thang vàng óng, gợi nhắc những bức tranh thủy mặc truyền thống, theo đài CNN.

Từ siêu đô thị phồn hoa Thượng Hải...

Thượng Hải được xem như “bộ mặt hiện đại” của Trung Quốc. Từ nhiều thập niên qua, thành phố không ngừng mở rộng, trở thành trung tâm thương mại và tài chính có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Đông Á.

Đường chân trời của Thượng Hải ngày nay là sự kết hợp giữa hai mảng đối lập: một bên là khu tài chính Lục Gia Chủy với tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, Tháp Thượng Hải cao 632 m và hàng loạt tòa nhà chọc trời; bên kia là những công trình kiến trúc từ thời thuộc địa nằm dọc bờ tây sông Hoàng Phố.

The Stage mang đến tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ra trung tâm thành phố Thượng Hải. Ảnh: SMARTSHANGHAI

Một trong những điểm quan sát toàn cảnh rõ nét nhất là The Stage – đài ngắm cảnh được cải tạo từ bãi đáp trực thăng, cao 320 m. Từ đây, người ta có thể quan sát cả “hai thế giới” đối lập của Thượng Hải: nhịp sống hiện đại sôi động bên Lục Gia Chủy và dãy kiến trúc Tân cổ điển, Gothic ở Bến Thượng Hải.

Bến Thượng Hải nổi tiếng có tầm nhìn tuyệt đẹp và kiến ​​trúc lịch sử. Ảnh: SMARTSHANGHAI

Dọc bờ sông Hoàng Phố, 52 tòa nhà cổ từng là trụ sở của các ngân hàng và công ty thương mại quốc tế nay trở thành “bảo tàng kiến trúc ngoài trời” của thành phố.

Chính sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại đã tạo nên diện mạo đặc biệt của Thượng Hải: một đô thị toàn cầu nhưng vẫn còn nhiều vết tích của quá khứ.

Đường đi dạo ven sông Từ Hối từng là nơi tập trung nhiều hoạt động công nghiệp. Ảnh: Stockinasia/Alamy Stock Photo

Dù hiện đại và năng động, Thượng Hải cũng chính là nơi khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi bởi nhịp sống nhanh và áp lực công việc. Chính vì vậy, mạng lưới tàu cao tốc khổng lồ của Trung Quốc – trong đó Thượng Hải là một trong những đầu mối lớn nhất – trở thành “cánh cửa” đưa người dân và du khách thoát khỏi guồng quay đô thị chỉ trong vài giờ.

…đến miền ký ức ở Vũ Uyển

Chưa đầy ba giờ di chuyển bằng tàu cao tốc từ Thượng Hải, huyện Vũ Uyển (tỉnh Giang Tây) hiện ra như một thế giới hoàn toàn khác. Vùng đất này với lịch sử 1.200 năm nổi tiếng với những ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi, nép mình giữa núi non và ruộng bậc thang, mang vẻ đẹp nguyên sơ ít bị tác động bởi quá trình đô thị hóa.

Làng Diên là điểm dừng tiêu biểu. Nằm cách ga tàu cao tốc khoảng 20 phút đi taxi, ngôi làng 800 năm tuổi này giữ nguyên kiến trúc truyền thống với tường trắng, mái ngói đen và đường đá cổ. Điều đặc biệt, phần lớn cư dân mang họ Kim, phản ánh văn hóa dòng tộc bền chặt ở nông thôn Trung Hoa.

Ngay gần đó, làng Tư Khê cũng mang vẻ đẹp tương tự, với không khí tĩnh lặng và cảnh quan gợi nhắc tranh thủy mặc.

Làng Diên chỉ cách ga tàu cao tốc Vũ Uyển 20 phút đi taxi. Ảnh: Tracy You

Ở trung tâm làng Diên, khách sạn Giếng Trời (Skywells Hotel) được phục dựng từ một ngôi nhà gần 300 năm tuổi. Công trình này vẫn giữ nguyên lối kiến trúc Huệ Châu, với giếng trời – khoảng sân mở đón gió và ánh sáng, vốn được coi là biểu tượng may mắn. Đây là ví dụ điển hình cho xu hướng khai thác di sản để phát triển du lịch bền vững tại Vũ Uyển.

Khách sạn Giếng trời có 24 phòng tọa lạc trong một ngôi nhà cổ điển ở Huệ Châu. Ảnh: Tracy You

Không xa làng Diên, làng Hoàng Linh – nơi từng bị bỏ hoang – được cải tạo thành “công viên di sản”. Du khách có thể đến đây bằng cáp treo, chiêm ngưỡng cảnh ruộng bậc thang và những nếp nhà cổ chen chúc theo triền núi. Hình ảnh nông sản phơi trên những chiếc mẹt tre vẫn là nét văn hóa truyền thống được duy trì.

Bên cạnh yếu tố di sản, làng Hoàng Linh còn bổ sung những hạng mục du lịch hiện đại như cầu kính treo, đáp ứng thị hiếu trải nghiệm mới.

Làng Hoàng Linh được rất đông du khách từ khắp nơi đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Tracy You

Không chỉ có giá trị lịch sử, Vũ Uyển còn được biết đến như “biểu tượng mùa xuân” của Trung Quốc, khi hoa cải vàng nở rực vào tháng 3, phủ kín thung lũng và sườn núi. Hình ảnh ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch của cả vùng Giang Tây.

Điều đáng chú ý là trên cùng tuyến tàu cao tốc, hành khách cũng có thể ghé thăm Tô Châu hoặc Hàng Châu – hai thành phố từ lâu đã được ca ngợi là “thiên đường nơi hạ giới”.

Nếu Hàng Châu nổi tiếng với Tây Hồ và là trung tâm thương mại điện tử – quê hương của tập đoàn Alibaba, thì Tô Châu lại được biết đến với hệ thống cổ viên (vườn cổ) tinh xảo. Dù vậy, Vũ Uyển vẫn giữ được nét khác biệt: một “miền ký ức” tách biệt rõ rệt với guồng quay đô thị.

Một buổi chiều tà tại con sông ở Tô Châu. Ảnh: GADVENTURES

Từ Thượng Hải hiện đại đến Vũ Uyển cổ kính, khoảng cách chưa đầy ba giờ tàu cao tốc là minh chứng rõ rệt nhất cho sự đối lập ở Trung Quốc hôm nay: một bên là siêu đô thị toàn cầu, một bên là làng quê hàng trăm năm tuổi. Sự tồn tại song song ấy không chỉ phản ánh tốc độ phát triển hạ tầng của Trung Quốc, mà còn cho thấy nỗ lực bảo tồn ký ức văn hóa giữa thời kỳ toàn cầu hóa.