Thái Lan viện Đạo luật Thiết quân luật, triển khai lực lượng lập khu gìn giữ hòa bình ở làng biên giới với Campuchia 29/08/2025 11:21

(PLO)- Quân đội Thái Lan thông báo viễn dẫn Đạo luật Thiết quân luật, thiết lập một khu vực gìn giữ hòa bình tại làng Ban Nong Chan ở biên giới Thái Lan-Campuchia, nói để ngăn chặn nguy cơ bất ổn tiềm ẩn.

Ngày 29-8, Thiếu tướng Benjapol Dechatiwong Na Ayutthaya - Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Burapha, phụ trách khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia - đã thiết lập một khu vực gìn giữ hòa bình tại làng Ban Nong Chan (tỉnh Sa Kaeo), theo tờ The Nation.

“Việc triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát, dân sự và toàn thể công dân Thái Lan được cho là cần thiết nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân Thái Lan và tài sản của họ” - theo thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm Burapha.

Thông báo trên viện dẫn Điều 11 của Đạo luật Thiết quân luật năm 2014 của Thái Lan, thiết lập một khu vực gìn giữ hòa bình nhằm duy trì trật tự.

Binh sĩ Thái Lan tại làng Ban Nong Chan ở biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: QUÂN KHU 1 THÁI LAN

Thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm Burapha cáo buộc phía Campuchia đã chỉ đạo công dân của mình kích động gây rối tại Ban Nong Chan (khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia).

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin Bangkok thiết lập một khu vực gìn giữ hòa bình tại làng Ban Nong Chan cũng như về cáo buộc mới nhất từ Lực lượng Đặc nhiệm Burapha rằng mình chỉ đạo công dân kích động gây rối tại Ban Nong Chan.

Tuy nhiên trước đó, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm 28-8 đã bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia sử dụng người dân làm lá chắn sống ở làng ChokChey (tỉnh Banteay Meanchey giáp với Thái Lan).

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia lưu ý rằng những người tham gia vào cuộc đối đầu gần đây với binh lính Thái Lan là cư dân địa phương lâu năm, theo tờ Phnom Penh Post.

Bộ này giải thích rằng cuộc đụng độ là ngoài ý muốn.

“Sự việc xảy ra khi người dân địa phương bức xúc trước nỗ lực của phía Thái Lan nhằm ngăn họ tiếp cận nhà cửa và ruộng lúa thông qua việc lắp đặt hàng rào dây thép gai” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Chum Sounry giải thích.

Vào ngày 25-8, hàng trăm người dân làng Chok Chey đã phá dỡ các hàng rào dây thép gai do binh sĩ Thái Lan đặt cùng ngày. Họ cũng chặn một nhóm binh sĩ Thái Lan đang cố gắng đặt thêm cuộn dây thép gai.

Sau vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cáo buộc Campuchia sử dụng dân làng làm "lá chắn sống" để kiểm soát lãnh thổ Thái Lan và cho biết Bangkok đã đưa vụ việc lên Liên Hợp Quốc.