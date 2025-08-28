Quân đội Thái Lan-Campuchia ký thoả thuận 11 điểm, vẫn tố nhau vi phạm ngừng bắn 28/08/2025 08:14

(PLO)- Campuchia tố quân đội Thái Lan “đơn phương xâm nhập” vào các khu vực biên giới, trong khi đó Bangkok cáo buộc Phnom Penh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các nghĩa vụ theo Công ước Ottawa, trong đó cấm sử dụng mìn sát thương.

Căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt dù cuộc họp giữa hai nước về biên giới hôm 27-8 đã thống nhất thỏa thuận 11 điểm.

Thỏa thuận 11 điểm

Ngày 27-8, cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Thái Lan-Campuchia được tổ chức tại tỉnh Sisaket (Thái Lan). Cuộc họp do Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan và Trung tướng Pov Heng - Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia đồng chủ trì.

Cuộc họp nhằm thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin để giảm căng thẳng, duy trì hòa bình dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, sử dụng mọi cơ chế cần thiết để giải quyết bất đồng một cách hòa bình và tránh xung đột, trong tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết và hợp tác.

Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Thái Lan-Campuchia hôm 27-8. Ảnh: THE NATION

Trên tinh thần đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận 11 điểm, theo tờ The Nation. Theo đó, hai bên đồng ý duy trì thông tin liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu, khu vực quân đội và các đơn vị dọc biên giới Thái Lan-Campuchia; không mở rộng phạm vi và quy mô của các tranh chấp; tái khẳng định thiện chí hợp tác trong việc đấu tranh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia;...

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hoan nghênh kết quả tích cực của cuộc họp RBC bất thường giữa quân đội Campuchia và Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Thái Lan-Campuchia tố nhau vi phạm ngừng bắn

Ngày 27-8, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết đã gửi công hàm phản đối chính thức tới phía Thái Lan về “hành vi xâm nhập liên tục của lực lượng Thái Lan vào các khu vực biên giới”.

Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó cáo buộc binh sĩ Thái Lan hôm đầu tuần đã hai lần tìm cách xâm nhập và dựng hàng rào kẽm gai trong lãnh thổ Campuchia tại làng Chork Chey, xã O’Beichoan, huyện O’Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, nhưng cả hai lần đều bị người dân địa phương đáp trả.

“Những hành động đơn phương xâm nhập liên tục của quân đội Thái Lan thông qua việc đặt hàng rào kẽm gai tại các đoạn biên giới nói trên đang làm suy yếu nỗ lực và cam kết của hai chính phủ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đã được nhất trí vào ngày 28-7-2025” - ông Chum Sounry, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, cho hay.

Ông Chum Sounry cho biết biên bản cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7-8 và kết quả của cuộc họp của RBC hôm 27-8 đã nêu rõ rằng cả hai bên sẽ không thực hiện các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng, bao gồm các hoạt động quân sự xâm phạm không phận và lãnh thổ của bên kia hoặc các vị trí ngừng bắn.

“Hơn nữa, mọi nỗ lực của bất kỳ bên nào nhằm đơn phương phân định biên giới thông qua việc sử dụng các biện pháp quân sự đều trái với tinh thần của Bản ghi nhớ năm 2000. Những nỗ lực này không chỉ vi phạm nhiệm vụ của Ủy ban Liên hợp về Phân định ranh giới đất liền (JBC) mà còn làm suy yếu các nỗ lực và quá trình đàm phán JBC của hai bên” - ông Chum Sounry nói thêm.

Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia kéo dài hàng thập niên theo luật pháp quốc tế, đồng thời "kiên quyết duy trì lập trường chính của mình là không được thay đổi biên giới bằng vũ lực".

Thái Lan chưa lên tiếng thông tin trên.

Trong khi đó, quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết 3 binh sĩ nước này đã bị thương do giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới Thái Lan-Campuchia vào chiều 27-8, theo The Nation. Trước đó, quân đội Thái Lan chỉ đưa tin 1 binh sĩ bị thương do giẫm mìn.

Theo tuyên bố từ các quan chức quân đội, vụ việc xảy ra khi một đội tuần tra thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 22 giẫm phải một quả mìn chống bộ binh PMN-2 tự chế ở tỉnh Surin.

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree. Ảnh: KHASOD ENGLISH

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree nói rằng vụ việc này cho thấy rõ ràng Campuchia vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các nghĩa vụ theo Công ước Ottawa, trong đó cấm sử dụng mìn sát thương.

“Việc cố ý gài mìn nhằm vào lực lượng của chúng tôi là một hành động có chủ ý với ý đồ xấu. Những vụ việc tái diễn ở khu vực biên giới cho thấy hành vi thù địch và liên tục của Campuchia trong việc đe dọa phía chúng tôi và xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Thái Lan, điều này trái với thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại cuộc họp GBC gần đây” - ông Winthai lên án.

Thiếu tướng Winthai cho biết thêm rằng những hành động như vậy là rào cản đáng kể đối với nỗ lực của cả hai nước nhằm giảm leo thang căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia thông qua các cơ chế song phương gần đây.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin mới trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm 26-8 đã bác bỏ các cáo buộc của Thái Lan về việc gài mìn, đồng thời cho biết các đối tác và chuyên gia quốc tế về mìn đã chấp nhận lời giải thích của Campuchia.

“Các tổ chức quốc tế về rà phá bom mìn, bao gồm Chương trình rà phá vật liệu nổ nhân đạo APOPO, MAG (Nhóm Cố vấn về Bom mìn) và Halo Trust, xác nhận rằng những quả mìn mà Thái Lan phát hiện là tàn tích của các cuộc xung đột trước đây, chứ không phải do gài đặt mới" - thông cáo của bộ nêu rõ.