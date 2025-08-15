Trung Quốc họp ba bên cùng Campuchia và Thái Lan 15/08/2025 07:11

Ngày 14-8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp riêng với các ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan, đồng thời chủ trì cuộc trao đổi ba bên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương tại tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), tờ China Daily đưa tin.

Tại các cuộc họp, ông Vương cho biết Trung Quốc ủng hộ Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trên cơ sở mong muốn của cả hai nước.

Ông Vương nói Bắc Kinh ủng hộ hai quốc gia Đông Nam Á tăng cường đối thoại và xóa bỏ hiểu lầm, hy vọng họ sẽ khôi phục lòng tin và tình hữu nghị.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa ngày 14-8 tại TP An Ninh (tỉnh Vân Nam). Ảnh: Feng Yongbin/ China Daily

Trong “cuộc trao đổi thân thiện và thẳng thắn”, ông Vương cho biết Trung Quốc hy vọng hai nước có thể mở lại các cửa khẩu biên giới sớm nhất có thể, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng cam kết hỗ trợ và giúp đỡ công tác rà phá bom mìn ở khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan. Ba ngoại trưởng nhất trí duy trì liên lạc “một cách linh hoạt”, phía Trung Quốc cho biết thêm.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa nói ông đã tham dự một cuộc tham vấn không chính thức dưới hình thức “trà đàm” với người đồng cấp Trung Quốc và Campuchia, đồng thời đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa bình.

Phía Campuchia chưa đưa ra bình luận.

Thái Lan và Campuchia tranh chấp lãnh thổ biên giới suốt nhiều thập niên và đụng độ bùng phát hồi cuối tháng 5 sau khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Đây là vụ giao tranh nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm qua và chỉ lắng xuống sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tháng 7.