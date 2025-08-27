Binh sĩ Thái bị mất chân do giẫm phải mìn tại biên giới Thái Lan - Campuchia 27/08/2025 17:04

(PLO)- Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suwaree cho biết một binh sĩ Thái Lan đã giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới vào chiều nay.

Ngày 27-8, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suwaree nói rằng một binh sĩ Thái Lan đã giẫm phải mìn dẫn đến mất chân phải khi tuần tra khu vực biên giới Thái lan - Campuchia, theo tờ Khaosod.

Ông Winthai cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút chiều 27-8 (giờ địa phương). Binh nhì Adisorn Pomklang thuộc Tiểu đoàn Bộ binh số 1, Trung đoàn Bộ binh số 23 của Thái Lan đã giẫm phải mìn trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đền Ta Kwai, huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin.

Vụ việc khiến binh sĩ này bị thương nặng, phần dưới chân phải bị mất.

Binh sĩ Thái Lan được sơ cứu tại hiện trường sau khi giẫm phải mìn hôm 27-8. Ảnh: KHAOSOD

Ngay sau vụ việc, lực lượng tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ và đưa binh sĩ này đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu khẩn cấp.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, đồng thời mở rộng điều tra để xác định thời điểm quả mìn được chôn xuống.

Phía Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.