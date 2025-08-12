Thêm binh sĩ giẫm phải mìn ở biên giới, Thái Lan cảnh báo sử dụng quyền tự vệ 12/08/2025 14:21

(PLO)- Thái Lan cho biết một binh sĩ nước này đã mất một chân do giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới sáng nay, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng quyền tự vệ.

Ngày 12-8, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suvaree nói rằng quân đội Thái Lan đang chuẩn bị sử dụng quyền tự vệ sau khi "bị Campuchia ép buộc", theo tờ Khaosod.

Ông Winthai cáo buộc phía Campuchia đã vi phạm thỏa thuận bằng cách sử dụng vũ khí ngụy trang và mìn để tấn công binh sĩ Thái Lan.



Người phát ngôn đề cập vụ nổ mìn mà phía Thái Lan cho biết xảy vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng 12-8 (giờ địa phương). Khi đó, lực lượng thuộc Đại đội Biệt kích bán vũ trang 2610 đang tuần tra khu vực quanh đền Ta Muen Thom, huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, thì một quả mìn phát nổ.

Vụ nổ khiến Trung sĩ Teerapon Phiakhantee bị thương nặng và mất một chân.

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree. Ảnh: KHAOSOD

Thái Lan nói rằng vị trí xảy ra vụ việc nằm trong lãnh thổ Thái Lan và thuộc tuyến tuần tra thường lệ.

Ông Winthai khẳng định đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy phía Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và không tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt Công ước Ottawa cấm sử dụng và gài bất kỳ loại mìn chống bộ binh nào.

Cũng theo người phát ngôn, những vụ việc tương tự đã xảy ra nhiều lần ở khu vực biên giới, cho thấy "hành vi liên tục đe dọa Thái Lan" từ phía Campuchia.

Ông Winthai cho rằng các vụ việc đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn quốc tế đạt được tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) gần đây và khẳng định Campuchia vẫn sử dụng vũ khí bất chấp thỏa thuận.



“Tôi thừa nhận rằng những hành vi và động thái này chắc chắn là trở ngại cho việc thực hiện các biện pháp ngừng bắn. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Campuchia có ý định đe dọa Thái Lan bằng cách sử dụng vũ khí quân sự ngụy trang” - ông Winthai nói.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng quân đội Thái Lan luôn tuân thủ cách tiếp cận hòa bình và không khơi mào xung đột. Tuy nhiên, nếu tình hình buộc phải làm vậy, Thái Lan có thể sẽ phải thực hiện quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế nhằm giải quyết tình huống khiến binh sĩ Thái Lan liên tục chịu thương vong do các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và việc binh sĩ Campuchia xâm phạm chủ quyền Thái Lan.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngày 9-8, Thái Lan báo cáo về 3 binh sĩ bị thương do giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới ở huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket.

Ngày 10-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia - ông Chum Sounry bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan rằng lực lượng Campuchia đã đặt mìn mới dọc biên giới, theo tờ Khmer Times.

Ông Sounry nhấn mạnh rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc điều tra đáng tin cậy hoặc minh bạch nào về vụ việc mà Thái Lan nêu ra. Campuchia kêu gọi sự kiên nhẫn và thúc giục Thái Lan tránh đưa ra những cáo buộc công khai vội vàng, có thể làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và tinh thần ngừng bắn mà cả hai nước đã cam kết duy trì.