Kiev hứng lượng lớn tên lửa và UAV, 55 người thương vong, trúng cả trụ sở EU và Anh 28/08/2025 17:26

(PLO)- Kiev hứng đòn tấn công từ lượng lớn UAV và tên lửa, 55 người thương vong, trong số mục tiêu có các trụ sở phái bộ EU và Anh.

Đêm 27-8 rạng sáng 28-8, thủ đô Kiev của Ukraine hứng cuộc tấn công nghiêm trọng, theo hãng tin Reuters.

Theo số liệu sơ bộ của Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã sử dụng 598 máy bay không người lái (UAV) và 31 tên lửa để tấn công nhiều khu vực khắp Ukraine, trong đó có Kiev.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev - ông Tymur Tkachenko cho biết các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga trong đêm 27-8 rạng sáng 28-8 đã gây thiệt hại nhiều khu vực ở thủ đô Ukraine, khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Theo Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha trưa 28-8, trong số các mục tiêu trúng đòn tấn công có nhiều trụ sở phái bộ nước ngoài.

Thiệt hại tại Kiev (Ukraine) sau đợt không kích đêm 27-8 rạng sáng 28-8 của Nga. Ảnh: X/Andrii Sybiha/DSNS Kiev

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết toà nhà phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) bị trúng không kích trong đợt tấn công của Nga đêm 27-8 nhắm thủ đô Kiev của Ukraine.

Viết trên mạng xã hội X, bà von der Leyen cáo buộc Nga tiếp tục “tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và giết chết nhiều người vô tội” tại Kiev.

Bà von der Leyen viết rằng Nga “cũng tấn công phái đoàn EU của chúng tôi tại Kiev”, may mắn các nhân viên phái đoàn “vẫn an toàn”.

Thiệt hại tại văn phòng phái đoàn EU tại Kiev (Ukraine) mà EU cho là do đợt không kích đêm 27-8, rạng sáng 28-8 của Nga. Ảnh: X/Ursula von der Leyen

Đại sứ EU tại Kiev - bà Karatina Mathernova cho biết toà nhà của phái đoàn EU đã “bị hư hại nghiêm trọng do sóng xung kích” và xác nhận không có nhân viên ngoại giao châu Âu nào bị thương.

Bà von der Leyen kêu gọi Nga phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công mà bà cho là “bừa bãi” nhằm vào các mục tiêu dân sự và phải “tham gia đàm phán vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài” cho Ukraine.

Thiệt hại tại văn phòng phái đoàn EU tại Kiev (Ukraine) mà EU cho là do đợt không kích đêm 27-8, rạng sáng 28-8 của Nga. Ảnh: X/Ursula von der Leyen

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã gửi lời chia buồn tới “các nạn nhân Ukraine, cũng như toàn thể nhân viên phái đoàn EU” vì những thiệt hại sau khi phái đoàn EU tại Kiev bị tấn công.

Ông Costa nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga chỉ càng củng cố quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine.

Thiệt hại tại Kiev (Ukraine) sau đợt không kích đêm 27-8, rạng sáng 28-8 của Nga. Ảnh: X/Andrii Sybiha/DSNS Kiev

Văn phòng của Hội đồng Anh – cơ quan hợp tác giáo dục, văn hoá, nghệ thuật Anh ở nước ngoài – tại Kiev cũng thông báo toà nhà của cơ quan này đã bị hư hại do các đợt không kích của Nga đêm 27-8.

Ngoại trưởng Ukraine Sybiha cáo buộc Nga cố tình tấn công các nhà ngoại giao, vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Ông Sybiha lặp lại cáo buộc của Kiev rằng Moscow thực sự đang “bác bỏ các nỗ lực ngoại giao, đối thoại và hòa bình”.

Ông Sybiha cho rằng đợt tấn công của Nga vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine cần phải bị lên án và quốc tế “phải có phản ứng mạnh mẽ” chống lại các hành vi như vậy.

Phía Nga chưa có bình luận sau vụ việc Kiev bị không kích và thông tin phái đoàn EU tại Kiev bị tấn công cũng như các cáo buộc từ giới chức châu Âu và Ukraine. Từ khi khởi động chiến sự ở Ukraine (năm 2022) tới nay, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công vào các mục tiêu dân sự.