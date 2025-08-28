Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý làm nơi tổ chức thượng đỉnh Putin-Zelensky; phái đoàn Ukraine sắp sang Mỹ bàn đảm bảo an ninh 28/08/2025 05:36

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý đăng cai hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky tiềm năng trong tương lai, trong khi đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn Ukraine sắp sang Mỹ bàn đảm bảo an ninh.

Chia sẻ với kênh truyền hình Haberturk ngày 27-8, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - nơi từng tổ chức ba vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

“Ông Zelensky và ông Putin có thể gặp nhau ở Istanbul. Tại sao không?” - ông Yilmaz nói, nhắc lại những nỗ lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine.

“Ông [Erdogan] là một nhà lãnh đạo được cả hai bên tin tưởng. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và các cuộc trao đổi tù binh đã mang lại kết quả cụ thể. Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một lựa chọn thay thế cho tiến trình giải quyết xung đột [Ukraine]" - ông Yilmaz nói.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz. Ảnh: ANADOLU

Trước đó, ngày 26-8, khi được hỏi về những nhượng bộ mà Nga có thể đưa ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc công khai thảo luận chi tiết về các cuộc đàm phán hòa bình liên quan Ukraine có thể gây tổn hại tiến trình này, theo đài RT.

Ông Peskov nhấn mạnh các cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump đánh dấu một bước đột phá ngoại giao, nhưng khẳng định Nga muốn giữ bí mật các chi tiết của đàm phán.

“Việc nói công khai về các điểm cụ thể, tách rời khỏi bối cảnh rộng hơn của xung đột, khó có thể mang lại lợi ích cho mục tiêu chung. Chúng tôi tin rằng những công việc như vậy cần tiến hành kín đáo thì mới đạt kết quả” - ông Peskov nói.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chương trình Meet the Press của đài NBC News nhiều lần bị hỏi liệu ông Putin có sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Zelensky hay không. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng ông Putin không loại trừ khả năng này, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp phải “thật sự có ý nghĩa".

Ông Peskov củng cố quan điểm của ông Lavrov, cho rằng mọi tiếp xúc cấp cao giữa Nga và Ukraine “cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại kết quả”. Ông Peskov bổ sung rằng Nga “vẫn cam kết giải quyết xung đột Ukraine, ưu tiên thông qua các biện pháp chính trị - ngoại giao hòa bình".

Ở một diễn biến khác, tối 27-8, trong bài đăng trên kênh Telegram cá nhân, Tổng thống Zelensky cho biết một phái đoàn Ukraine sẽ tới Thụy Sĩ trước khi sang Mỹ để thảo luận về các bảo đảm an ninh.

“Ngày mai sẽ diễn ra các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, sau đó là các cuộc gặp với đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York vào ngày 29-8. [Các cuộc thảo luận] sẽ bao gồm tất cả những cá nhân đang làm việc về bảo đảm an ninh - từ quân sự, chính trị đến kinh tế” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ sang Mỹ trong tuần này để gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Ông Witkoff trước đó cũng xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News rằng ông sẽ gặp một phái đoàn Ukraine.