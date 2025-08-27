Ông Zelensky: Sẽ liên hệ loạt nước để tìm địa điểm đàm phán hòa bình với Nga 27/08/2025 06:53

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và châu Âu nhằm tìm địa điểm tổ chức đàm phán hòa bình với Nga.

Ngày 26-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ làm việc với một số quốc gia có thể đóng vai trò nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai, theo tờ The Kyiv Independent.

“Trong tuần này, chúng tôi sẽ liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và một số quốc gia châu Âu có thể trở thành địa điểm tổ chức đối thoại với Nga. Về phía chúng tôi, mọi thứ sẽ được chuẩn bị ở mức tốt nhất để chấm dứt chiến sự” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp. Ngày 18-8, ông Zelensky nói sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Từ nay, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào ý chí của các nhà lãnh đạo thế giới, trước hết là Mỹ, để gây sức ép với Nga. Cần có các bước đi và sức ép mới: trừng phạt, thuế quan, tất cả phải được đặt lên bàn” - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary được nhắc đến như những ứng viên đăng cai hòa đàm Nga-Ukraine. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức nhiều vòng đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại TP Istanbul.

Hiện chưa ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang thúc đẩy sắp xếp một cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo, song chưa tìm được tiếng nói chung cuối cùng.

Ngoài ra, hôm 25-8, khi được hỏi vì sao ông Putin dường như miễn cưỡng ngồi vào bàn đàm phán với ông Zelensky, ông Trump trả lời: “Bởi vì ông [Putin] không thích ông [Zelensky]".

Trước đó vào ngày 7-8, Tổng thống Putin cho biết ông “về nguyên tắc không phản đối” việc gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng “cần có những điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

“Tiếc thay, chúng ta vẫn còn cách rất xa việc tạo ra những điều kiện đó" - ông Putin nói.