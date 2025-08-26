Mỹ và Nga đang tính toán làm ăn lại? 26/08/2025 19:15

(PLO)- Mỹ và Nga được cho đã bàn các thỏa thuận năng lượng và công nghệ như "đòn bẩy" để thúc đẩy hòa đàm Ukraine, đồng thời tạo cơ sở để Washington cân nhắc nới lỏng trừng phạt với Moscow.

Hãng tin Reuters ngày 26-8 dẫn lời 5 nguồn thạo tin rằng các quan chức Mỹ và Nga trong tháng 8 đã bàn về một số thỏa thuận năng lượng nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa đàm Ukraine.

Những thỏa thuận này được cho là nhằm khuyến khích Điện Kremlin tiến tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời giúp Washington có cơ sở xem xét nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ áp thêm lệnh trừng phạt nếu Nga không chấm dứt giao tranh và các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự của Ukraine. Tuy nhiên cho đến nay Mỹ vẫn chưa áp đặt biện pháp trừng phạt mới nào.

Phái đoàn Nga, Mỹ trước khi bước vào phiên họp kín trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Mỹ thực sự muốn có một thông báo lớn về đầu tư sau hội nghị thượng đỉnh Alaska [hôm 15-8]” - một nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Theo các nguồn tin, một trong các phương án được bàn tới là khả năng tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil quay trở lại dự án dầu khí Sakhalin-1. Đây là một dự án lớn mà công ty này đã rút khỏi sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022.

Các cuộc thảo luận cũng nhắc đến việc cho phép Nga mua thiết bị của Mỹ phục vụ các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) như Arctic LNG 2, hiện đang nằm trong diện bị trừng phạt.

Một nguồn tin khác nói với Reuters rằng Washington muốn Nga phụ thuộc vào công nghệ Mỹ thay vì Trung Quốc - động thái nhằm kiềm chế quan hệ ngày càng khăng khít giữa Moscow và Bắc Kinh.

Những trao đổi này diễn ra trong chuyến thăm Moscow đầu tháng 8 của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kirill Dmitriev - lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia Nga, Reuters cho hay.

Các đề xuất cũng được đưa ra tại Nhà Trắng trong các cuộc thảo luận với ông Trump, theo 2 nguồn tin. Vấn đề này cũng được nhắc đến ngắn gọn tại hội nghị Alaska.

Các bên Mỹ, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ và Nga đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tập trung vào nỗ lực hòa giải Ukraine và khôi phục quan hệ song phương. Tuy nhiên, nỗ lực này đến nay vẫn còn nhiều trở ngại, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh và lãnh thổ Ukraine.