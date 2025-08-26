Úc trục xuất đại sứ Iran, Tehran lên tiếng 26/08/2025 18:44

(PLO)- Tehran tuyên bố đáp trả sau khi Úc trục xuất đại sứ Iran liên quan nghi án tấn công cộng đồng Do Thái, cho rằng đó là động thái nhằm xoa dịu Israel.

Ngày 26-8, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Úc trục xuất đại sứ Iran tại Canberra, liên quan cáo buộc Tehran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái ở nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei “hoàn toàn bác bỏ” cáo buộc của Úc và tuyên bố rằng “mọi hành động ngoại giao không phù hợp và vô căn cứ sẽ nhận được phản ứng tương xứng”.

Theo ông Baghaei, các biện pháp này dường như bị “chi phối bởi những diễn biến nội bộ” ở Úc, bao gồm các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza diễn ra cuối tuần qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei. Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

“Có vẻ như hành động này nhằm bù đắp cho những chỉ trích mà phía Úc từng đưa ra nhắm vào chế độ phục quốc Do Thái [Israel]” - ông Baghaei nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng Iran đứng sau vụ phóng hỏa một quán cà phê ở TP Sydney vào tháng 10-2024 và vụ tấn công bằng xăng vào một giáo đường Do Thái ở TP Melbourne hồi tháng 12-2024.

Không có thương vong trong cả hai vụ việc, nhưng các đối tượng đã gây cháy lớn, làm hư hại nghiêm trọng tài sản.

Phóng viên Tohid Asadi của Al Jazeera (tường thuật từ Tehran) cho biết Iran coi động thái của Úc “là sự tiếp nối các hành động thù địch của phía Úc trong những năm qua”.

“Úc đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Iran, chẳng hạn vào năm 2024 sau khi Iran tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào lãnh thổ Israel” - ông Asadi bình luận, đồng thời nhấn mạnh Tehran xem các diễn biến mới nhất “là dấu hiệu nữa cho thấy Úc đứng về phía Israel”.