Korean Air mua 103 chiếc Boeing, giữa lúc Tổng thống Lee đến Mỹ gặp ông Trump 26/08/2025 11:19

(PLO)- Korean Air công bố thương vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử hãng hàng không này, đặt mua 103 máy bay Boeing thuộc các dòng 737, 777 và 787 với tổng giá trị tới 36,5 tỉ USD.

Ngày 25-8, hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air công bố thoả thuận mua 103 máy bay Boeing (Mỹ) đúng vào thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tới Washington hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

Đây là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử Korean Air với tổng trị giá lên tới 36,5 tỉ USD.

Hợp đồng được Giám đốc điều hành Bộ phận máy bay dân dụng của Boeing - bà Stephanie Pope và Giám đốc điều hành Korean Air - ông Cho Won-tae ký trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

“Thế giới công nhận rằng máy bay của chúng tôi là loại tiên tiến nhất thế giới và chính quyền [của Tổng thống Donald Trump] cam kết đưa các công việc sản xuất tiên tiến trở lại đất nước cho người Mỹ” – ông Lutnick nói trong lễ công bố.

Một máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Cho cho biết hơn một nửa trong số 103 máy bay Boeing được đặt mua theo thoả thuận này thuộc dòng 737 MAX 10, phần còn lại các các máy bay 777-9 và 787.

Ông Pope nhấn mạnh cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Korean Air và “cam kết hỗ trợ sự phát triển của hãng hàng không này bằng một trong những đội bay hiệu quả nhất thế giới”.

Khoảng 80% số máy bay mới sẽ thay thế cho phi đội bay hiện tại của Korean Air. Một số chiếc sẽ được Korean Air chuyển giao cho công ty con của hãng là Asiana.

Cùng ngày 25-8, Korean Air cũng công bố thoả thuận trị giá 13,7 tỉ USD với hãng động cơ máy bay GE Aerospace (Mỹ) để mua mới và bảo trì động cơ cho các phi đội của hãng hàng không này.

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh rằng thỏa thuận lớn của Boeing và GE Aerospace sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng không vũ trụ của Mỹ.

Ngày 25-8, Tổng thống Trump đón tiếp người đồng cấp Hàn Quốc tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau trong khoảng 140 phút, thảo luận các vấn đề an ninh, thương mại, đối thoại với Triều Tiên và nhiều vấn đề khác.