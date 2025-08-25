Lãnh tụ tối cao Iran: Căng thẳng với Mỹ ‘không thể giải quyết’ 25/08/2025 05:36

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng tình hình hiện nay trong quan hệ Mỹ - Iran là “không thể giải quyết”, khẳng định Tehran sẽ không “phục tùng”.

Ngày 24-8, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng tình hình hiện nay trong quan hệ với Mỹ là “không thể giải quyết”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ Washington, theo hãng thông tấn IRNA.

Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

“Mỹ muốn Iran phải phục tùng họ. Dân tộc Iran cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc bởi sự sỉ nhục lớn như vậy và sẽ đứng vững với tất cả sức mạnh chống lại những ai nuôi dưỡng kỳ vọng sai lầm ấy về người Iran” - ông Khamenei nói.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: TEHRAN TIMES

“Những người yêu cầu chúng tôi đừng hô khẩu hiệu chống Mỹ hay phải trực tiếp đàm phán với Mỹ chỉ nhìn vào bề ngoài. Vấn đề này là không thể giải quyết” - Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh.

Ông Khamenei cho rằng sự thù địch của Mỹ đối với Iran không phải là điều mới, nhưng chính quyền Mỹ hiện nay muốn đối đầu với Iran xuất phát từ mong muốn Tehran phải phục tùng các yêu sách của Washington.

Người đứng đầu Cộng hoà Hồi giáo cảnh báo rằng hiện nay Mỹ đang theo đuổi mục tiêu bằng cách tìm cách tạo chia rẽ trong nội bộ Iran.

Cũng theo ông Khamenei, sau cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 13-6, một số nhóm có liên hệ với Mỹ đã họp ngay ngày hôm sau tại một thủ đô châu Âu để bàn về một chính phủ “hậu Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Khamenei.

Phát ngôn của ông Khamenei được đưa ra sau khi Iran và các cường quốc châu Âu ngày 22-8 đã nhất trí nối lại các cuộc thảo luận nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán đầy đủ về việc hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Tehran.

Pháp, Anh và Đức cho biết có thể kích hoạt lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran theo cơ chế “tự động khôi phục” nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán. Các bên dự kiến sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 25-8.

Các quốc gia châu Âu, cùng với Mỹ, cho rằng Iran đang tiến tới phát triển vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định nước này chỉ phát triển năng lượng hạt nhân.