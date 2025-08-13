Iran bắt 21.000 người trong 12 ngày xung đột với Israel hồi tháng 6 13/08/2025 07:44

(PLO)- Cảnh sát Iran cho biết lực lượng an ninh chuyên trách đã bắt giữ tổng cộng 21.000 nghi phạm trong thời gian 12 ngày xung đột với Israel hồi tháng 6.

Lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong thời gian xảy ra cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel từ ngày 13 tới ngày 24-6, theo hãng tin Al Azeera.

Trên sóng truyền hình quốc gia Iran, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Iran - Chuẩn tướng Saeid Montazerolmahdi ngày 12-8 đã tổng kết công tác của các lực lượng cảnh sát chuyên trách trong thời gian 12 ngày xung đột Iran-Israel hồi tháng 6.

Ông Montazerolmahdi cho biết Cảnh sát Không gian mạng Iran (FATA) đã xử lý hơn 5.700 vụ việc trong thời gian từ 13 tới 24-6, gồm nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, rút tiền trái phép, cá độ trực tuyến, lan truyền nội dung bạo lực, côn đồ trên không gian mạng…

Cảnh sát Iran cũng đã vây bắt 2.774 người nhập cư trái phép và phát hiện 30 trường hợp an ninh đặc biệt, 261 nghi phạm gián điệp và 172 người quay phim trái phép ở khu vực cấm.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Iran - Chuẩn tướng Saeid Montazerolmahdi. Ảnh: MEHR

“Việc số lượng cuộc gọi [tố giác] từ quần chúng tăng 41% và việc bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày cho thấy mức độ nhận thức và sự tham gia cao của quần chúng trong việc đảm bảo an ninh” - ông Montazerolmahdi tổng kết.

Không rõ 21.000 nghi phạm này chủ yếu bị tình nghi các nhóm hành vi gì hay quá trình truy tố đang diễn ra như thế nào.

Sau 12 ngày giao tranh khốc liệt, Iran hôm 24-6 tuyên bố đã “đẩy lùi sự xâm lược” của Israel và Mỹ, trong khi Israel cũng tuyên bố giành chiến thắng.

Trong 12 ngày xung đột Iran-Israel hồi tháng 6, Tehran báo cáo hơn 600 người thiệt mạng và hơn 5.300 người bị thương. Israel nói đã ghi nhận khoảng 30 trường hợp thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Al Azeera lưu ý rằng trong 12 ngày xung đột với Israel, Iran từng cảnh báo người dân về các trường hợp lan truyền thông tin có thể bị Tel Aviv khai thác để lên kế hoạch tấn công.

Kể từ cuối tháng 6, Iran đã xử tử 7 người bị kết tội làm gián điệp cho Israel.