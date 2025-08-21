Iran lần đầu tập trận tên lửa kể từ xung đột 12 ngày với Israel 21/08/2025 18:29

(PLO)- Cuộc tập trận tên lửa mang tên “Sức mạnh bền vững 1404” kéo dài 2 ngày, trong đó Iran chỉ sử dụng các loại vũ khí nội địa, bao gồm 3 dòng tên lửa hành trình Nasir, Qadir và Qader.

Ngày 21-8, truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đang tổ chức cuộc tập trận tên lửa mang tên “Sức mạnh bền vững 1404” trên vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trong đó chỉ sử dụng vũ khí nội địa.

Theo đài Press TV, cuộc tập trận kéo dài 2 ngày (21 và 22-8), sử dụng các loại tên lửa hành trình nội địa Nasir, Qadir và Qader được phóng đồng thời từ tàu tên lửa Genaveh và tàu khu trục Sabalan của lực lượng hải quân nước này.

Một tên lửa hành trình nội địa của Iran được phóng đi trong cuộc tập trận tên lửa "Sức mạnh bền vững 1404". Ảnh: IRAN PRESS

Trong đó, Qader là tên lửa hành trình chống hạm tầm trung có khả năng né tránh radar, có tầm bắn 300 km, sức công phá lớn và độ chính xác cao, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công tàu chiến mặt nước và các mục tiêu ven biển. Đây là một trong những tên lửa mạnh nhất và chính xác nhất của Hải quân Iran.

Qadir là tên lửa hành trình chống hạm tầm xa với năng lực tương tự Qader, được ưu tiên sử dụng để tấn công tàu chiến mặt nước. Còn Nasir là phiên bản tên lửa tầm ngắn.

Trước đó, đại diện đơn vị tổ chức cuộc tập trận - Đô đốc Abbas Hassani hôm 20-8 cho biết cuộc tập trận “Sức mạnh bền vững 1404” nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực lập kế hoạch và chỉ huy, đồng thời thể hiện khả năng răn đe của Tehran.

Đây là cuộc tập trận tên lửa đầu tiên của Iran kể từ sau cuộc xung đột 12 ngày giữa nước này với Israel hồi tháng 6.