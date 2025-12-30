Chiến sự Nga - Ukraine 30-12: Ác liệt khắp Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson, Sumy; Hơn 2.500 lính hai bên thiệt mạng 30/12/2025 08:19

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên công bố thương vong của đối phương; Ông Lavrov nói phương Tây phải thừa nhận rằng Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược ở Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục giằng co khi Moscow tuyên bố kiểm soát một số khu vực trong khi Kiev bác bỏ.

Xuất hiện “vùng xám” ở Zaporizhzhia

. Theo đánh giá công bố ngày 29-12 của nhóm giám sát DeepState, lực lượng Ukraine vẫn giữ được vị trí tại phần lớn TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), nhưng việc phòng thủ ngày càng khó khăn khi giao tranh dữ dội biến nơi này thành một chiến trường ác liệt.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Nam Ukraine đã xác nhận với tờ Kyiv Independent các kết luận của DeepState. Người phát ngôn đơn vị này - ông Vladyslav Voloshyn mô tả giao tranh đang diễn ra dữ dội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Hiện không còn tuyến mặt trận rõ ràng nào nữa, toàn bộ khu vực là một chiến trường liên tục” - ông Voloshyn nói ngày 29-12.

DeepState cho biết TP Huliaipole hiện nằm trong vùng xám.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

“Trong một số trường hợp, binh sĩ Ukraine và Nga đứng trên cùng một con phố, binh sĩ Ukraine giữ một tòa nhà, còn lực lượng Nga chiếm tòa nhà bên cạnh” - ông Voloshyn nói thêm.

Theo ông Voloshyn, lực lượng Ukraine ghi nhận tới 20 cuộc giao tranh mỗi ngày. Quân Nga vẫn tìm cách mở các đợt tấn công trực diện nhưng ngày càng dựa nhiều hơn vào chiến thuật thâm nhập - luồn sâu vào hậu phương và chiếm giữ các tòa nhà.

“Đó chính xác là cách đối phương đang cố giành Huliaipole. Một khi họ đã chiếm được một tòa nhà, việc đẩy họ ra ngoài trở nên cực kỳ khó khăn” - ông Voloshyn nói.

. Cũng trong ngày 29-12, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine tiếp tục kiểm soát khu vực phía bắc TP Pokrovsk (Donetsk), trong khi tình hình ở TP Myrnohrad lân cận “vẫn còn khó khăn”.

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 29-12 báo cáo về 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 25 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 21 UAV. 4 chiếc còn lại đã tấn công 2 địa điểm.

Tại tỉnh Donetsk, 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov đưa tin về 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc tấn công ngày 29-12.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga đã làm bị thương 9 người trong 24 giờ qua, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho biết.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehybov cũng báo cáo về 3 người bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV Nga.

Tỉnh Sumy ghi nhận 1 người bị thương do UAV Nga trong ngày 29-12, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.205.690 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.180 thương vong trong ngày 29-12.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo với ông Putin tình hình chiến sự

Ngày 29-12, Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng trong tháng 12 quân đội Nga đã kiểm soát 32 khu dân cư tuyến đầu và tiếp tục tiến công tại nhiều khu vực, theo đài RT.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp của ông Putin với các lãnh đạo quân sự cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và chỉ huy các cụm quân đang tác chiến trong khu vực xung đột.

Cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các lãnh đạo quân sự cấp cao ngày 29-12. Ảnh: SPUTNIK

Tại cuộc họp, ông Gerasimov cho biết trong tháng 12 lực lượng Nga đã “giải phóng” hơn 700 km² lãnh thổ và kiểm soát khoảng 32 khu dân cư. Ông nhấn mạnh rằng trong tháng này, quân đội đạt tốc độ tiến quân cao nhất trong toàn bộ năm 2025, đồng thời cho biết binh lực Nga đang tiến lên “gần như dọc toàn bộ tuyến mặt trận”.

“Đối phương không tiến hành bất kỳ hoạt động tiến công chủ động nào. Họ tập trung nỗ lực chính vào việc củng cố phòng tuyến và tìm cách làm chậm đà tiến của chúng ta bằng các đợt phản kích cục bộ, cũng như sử dụng UAV với quy mô lớn” - ông Gerasimov nói.

Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại thị trấn Krasny Liman, một trung tâm hậu cần lớn do Ukraine kiểm soát, nằm ở Donetsk. Tư lệnh cụm quân “Zapad” của Nga, Thượng tướng Sergey Kuzovlev, cho biết quân Nga đã tiến vào Krasny Liman từ nhiều hướng, và giao tranh đang diễn ra ngay trong thị trấn.

Ông Kuzovlev nói rằng Nga đang tìm cách đẩy các lực lượng Ukraine còn sót lại khỏi TP Kupyansk (Kharkiv).

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm gây rối tình hình tại Kupyansk cần phải bị “trấn áp dứt khoát”.

. Riêng trong ngày 29-12, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã kiểm soát cộng đồng Dibrova ở Donetsk.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.360 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga ngày 29-12 đã đánh chặn và phá hủy 140 UAV của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Lavrov: Phương Tây phải thừa nhận rằng Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược ở Ukraine

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn RIA Novosti, đăng tải vào tối 29-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phương Tây cần hiểu rằng Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược tại Ukraine khi các cuộc thảo luận về một thỏa thuận hoà bình tiếp tục được thúc đẩy.

“Lập trường nguyên tắc của chúng tôi vẫn không thay đổi. Thế chủ động chiến lược hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga, và phương Tây hiểu điều đó” - ông Lavrov nói.

Theo ông, Ukraine và các nước phương Tây cần tính đến thực tế trên thực địa - Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine và đã sáp nhập 4 tỉnh miền đông Ukraine.

Ông Lavrov cũng cho biết Mỹ ủng hộ đề xuất tổ chức một cuộc bầu cử mới tại Ukraine sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kết thúc.

“Chính quyền Mỹ đang tiến hành vai trò trung gian một cách tích cực và có mục tiêu” - ngoại trưởng Nga nói, dẫn chứng các cuộc điện đàm giữa Washington và Moscow.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hoà bình chỉ có thể đạt được khi chấm dứt mọi ý tưởng về sự hiện diện của NATO tại Ukraine, và rằng Kiev phải chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết.

Ukraine và phương Tây chưa bình luận về phát ngôn của nhà ngoại giao Nga.