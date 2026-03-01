Trường nữ sinh Iran trúng tên lửa: 108 người thiệt mạng và 63 người bị thương, chủ yếu các bé gái 01/03/2026 07:48

(PLO)- Iran cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trường tiểu học nữ sinh tại Minab tăng lên 108, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dọn dẹp hiện trường.

Ngày 28-2, Iran cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Trường Tiểu học Nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab (tỉnh Hormozgan, miền nam Iran) đã lên tới 108 người, hãng thông tấn Mizan đưa tin.

Theo hãng thông tấn IRNA, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường.

Vụ không kích cũng khiến 63 người bị thương trong ngày 28-2. Theo Iran, cuộc tấn công là một phần của làn sóng không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel trên khắp Iran, làm bùng phát căng thẳng và bạo lực trong khu vực.

Hiện trường vụ trường nữ sinh Iran bị tấn công ngày 28-2. Ảnh: X

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã chia sẻ hình ảnh về vụ tấn công, cho biết ngôi trường dành cho nữ sinh đã bị phá hủy và nhiều “trẻ em vô tội” đã thiệt mạng.

“Những tội ác này nhằm vào Nhân dân Iran sẽ không thể không bị đáp trả” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cũng lên án đây là một “tội ác trắng trợn” và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động trước vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin rằng ít nhất 2 học sinh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel nhằm vào một trường học ở phía đông thủ đô Tehran.

Đưa tin từ Tehran, phóng viên Mohammed Vall của hãng tin Al Jazeera nhận định các cuộc tấn công này đặt ra nghi vấn đối với tuyên bố của Mỹ và Israel rằng họ “chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và nhằm trừng phạt chính quyền, chứ không phải người dân Iran”.

Hiện Mỹ và Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các cáo buộc của Iran liên quan những cuộc không kích nhằm vào trường học.