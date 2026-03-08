Chiến sự Trung Đông: Xuất hiện 'dòng sông lửa' ngay giữa Tehran; Iran nói sẵn sàng đánh với Mỹ và Israel 6 tháng 08/03/2026 15:56

(PLO)- Iran và Israel tiếp tục phát động đợt tấn công mới nhằm vào nhau; Nhiều nước Trung Đông tiếp tục hứng tên lửa và UAV từ Iran; cả Tehran và Tel Aviv đều có những tuyên bố cứng rắn về sự leo thang và viễn cảnh kéo dài chiến sự.

Trong ngày 8-3, chiến sự ở Trung Đông tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng lo ngại, báo hiệu nguy cơ xung đột chưa thể sớm hạ nhiệt mà trái lại, có thể kéo dài hàng tháng trời.

Iran-Israel tiếp tục loạt tấn công mới nhằm vào nhau

Sáng 8-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Iran, theo hãng tin Al Jazeera và đài CNN.

Một trong các mục tiêu bị IDF nhắm tới là sân bay ở Isfahan (miền trung Iran). IDF tuyên bố đã tấn công vào cơ sở này và phá hủy một số lượng chưa xác định các máy bay chiến đấu F-14 của Tehran.

Các đám cháy tại sân bay Isfahan (Iran) sau loạt không kích ngày 8-3 của Israel. Nguồn:X/Washington Eye

“Ngoài ra, các hệ thống phát hiện và hệ thống phòng không vốn đang gây ra mối đe dọa cho máy bay của không quân Israel cũng bị tấn công” - IDF viết trên mạng xã hội Telegram.

Hãng tin Tasnim (Iran) đưa tin về ít nhất 11 người thiệt mạng do các đòn tấn công vào Isfahan.

Dẫn một số video được lan truyền trên mạng xã hội, Al Jazeera cho biết hỏa hoạn và sự cố tràn dầu ở Tehran sau các đòn tấn công của Mỹ và Israel đã tạo thành “dòng sông lửa” ngay giữa thủ đô của Iran.

Không lâu sau khi thông báo về đợt tấn công ngày 8-3, IDF cho biết lực lượng này đã xác định loạt tên lửa mới được phóng từ Iran hướng về phía Israel và “các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”. Còi báo động đã được kích hoạt tại nhiều khu vực ở miền nam Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố phát động làn sóng tấn công trả đũa mới nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, nhất là căn cứ quân sự Trại Arifjan của Mỹ ở Kuwait.

Hãng thông tấn Fars (Iran) cho biết làn sóng tấn công tối 7-3 của Mỹ và Israel nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Iran đã khiến 4 tài xế xe bồn thiệt mạng.

Tại Iran, các phóng viên của Al Jazeera và CNN nhìn thấy nhiều đám mây lớn đen kịt, được cho là liên quan tới tình trạng ô nhiễm không khí sau khi Mỹ và Israel hôm 7-3 không kích các cơ sở lọc dầu của Iran ở các TP Tehran và Shehran. Trên một số khu vực, hạt mưa rơi xuống cũng có màu đen.

Tên lửa, UAV oanh tạc khắp Trung Đông

Từ nửa đêm 7-3 tới rạng sáng 8-3, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng vũ trang nước này đã ngăn chặn hoặc bắn hạ được 15 máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công vùng phía đông thủ đô Riyadh và nhiều khu vực khác ở nước này.

Saudi Arabia cho biết một số UAV đã nhắm vào khu vực ngoại giao, song “không có thiệt hại vật chất hay thương vong dân sự nào”.

Chính phủ Kuwait cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait. Đến sáng 8-3, đám cháy đã được kiểm soát. Toà nhà của Cơ quan An sinh xã hội công cộng Kuwait cũng hứng chịu tấn công và bị thiệt hại.

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết 2 thành viên của lực lượng an ninh biên giới nước này đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, song không nêu rõ hoàn cảnh và địa điểm cụ thể.

Cháy tại tòa nhà của Cơ quan An sinh xã hội công cộng Kuwait sau đòn tấn công sớm ngày 8-3 của Iran. Nguồn: CNN/ Telegram/ IRIB

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này đang đáp trả các tên lửa và UAV được phóng từ Iran.

Bộ Nội vụ Bahrain cũng thông báo về các đợt không kích nhắm vào nước này. Ít nhất một tên lửa bị đánh chặn thành công trên bầu trời Muharraq – thành phố đông dân thứ 3 của Bahrain – nhưng mảnh vỡ của nó khi rơi xuống đã làm 3 người bị thương.

Cùng ngày, nhà máy khử mặn nước biển ở Muharraq được cho là bị UAV Iran tấn công.

Trước đó, Iran nói rằng nhà máy khử muối trên đảo Qeshm (miền nam Iran) đã bị Mỹ và Israel tấn công hôm 6-3. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi đây là “tiền lệ” cho các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào các mục tiêu liên quan tới Mỹ ở Trung Đông.

Ở hướng còn lại, Israel tiếp tục tấn công vào các cơ sở của IRGC và các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon. Trong đó, cuộc không kích vào một khách sạn ở trung tâm thủ đô Beirut (Lebanon) trong đêm 7-3 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tín hiệu đáng mừng là toàn bộ 6 chuyến bay từ Đông Nam Á và châu Âu dự kiến đến sân bay quốc tế Doha (Qatar) đã hạ cánh an toàn, báo hiệu khả năng khôi phục dần hoạt động hàng không ở Trung Đông sau nhiều ngày gián đoạn do chiến sự.

Iran nói sẵn sàng chiến đấu hàng tháng, Mỹ-Israel sẽ triển khai đặc nhiệm?

Người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini tuyên bố lực lượng này có thể tiến hành một “cuộc chiến khốc liệt” chống lại Mỹ và Israel kéo dài tới 6 tháng nếu duy trì cường độ tấn công như hiện tại, theo Fars.

Người phát ngôn lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini. Ảnh: PRESS TV

Fars cũng đưa tin rằng hai thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran – cơ quan chịu trách nhiệm chọn Lãnh tụ Tối cao của Iran – đã đưa ra những phát biểu cho thấy giới lãnh đạo tôn giáo nước này có thể đã chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.

Cùng ngày 8-3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã đến thăm các nạn nhân bị thương do các đợt tấn công của Mỹ và Israel trong tuần qua.

Trong chuyến thăm, ông Pezeshkian một lần nữa nhấn mạnh mong muốn của Tehran duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, kêu gọi và khẳng định quyết tâm đoàn kết đáp trả “kẻ thù” – ám chỉ Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Năng lượng Israel - ông Eli Cohen nói rằng các cuộc tấn công của Tel Aviv vào các cơ sở dầu mỏ của Iran thể hiện sự leo thang trong cuộc chiến và tuyên bố “chúng ta sẽ chứng kiến ​​thêm những leo thang nữa trong những ngày tới”, theo đài Radio 103 (Israel).

Ông Cohen cho biết tất cả các mục tiêu có thể giúp Israel gây tổn hại cho chính quyền Iran đều nằm trong tầm ngắm của Tel Aviv.

Trang tin Axios dẫn các nguồn tin riêng cho biết Mỹ và Israel đang thảo luận về kịch bản triển khai đặc nhiệm để thu giữ kho uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của Iran.

Theo Axios, mục tiêu của nhiệm vụ đặc biệt này là 450 kg uranium đã được làm giàu tới 60% của Iran và có thể được tiến hành “ở giai đoạn sau” của cuộc chiến, một khi Washington và Tel Aviv xác định rằng quân đội Iran không có khả năng phòng thủ một cách đáng kể.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng chính thức về thông tin của Axios.