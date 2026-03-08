Tổng thống Iran xin lỗi, các nước vùng Vịnh vẫn bận rộn chặn không kích 08/03/2026 09:55

(PLO)- Sau thời điểm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng xin lỗi và cam kết ngừng tấn công, các nước vùng Vịnh vẫn liên tục ghi nhận bị không kích.

Sau nhiều ngày không kích sang các nước vùng Vịnh, ngày 7-3 Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới các quốc gia này và nói rằng Tehran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng anh em trừ khi những cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ các quốc gia đó.

Theo lời ông Pezeshkian, hội đồng lãnh đạo 3 thành viên đang tạm thời điều hành Iran đã “chỉ thị cho lực lượng vũ trang rằng từ nay không được tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa, trừ khi các nước đó muốn tấn công chúng ta từ lãnh thổ của họ”.

Hội đồng lãnh đạo Iran trong cuộc họp ngày 1-3: Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ayatollah Alireza Arafi - một luật gia thành viên của Hội đồng Giám hộ. Ảnh: Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV công bố ngày 1-3

Ghi nhận từ kênh Al Jazeera và đài CNN cho thấy sau thời điểm Tổng thống Iran Pezeshkian lên tiếng xin lỗi và cam kết ngừng tấn công và tính đến sáng 8-3 các nước vùng Vịnh vẫn bị không kích.

Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain chưa yên

Theo các bài đăng trên mạng xã hội từ các tài khoản chính phủ trong khu vực, các quốc gia trên khắp vùng Vịnh Ba Tư liên tiếp thông tin về các cuộc không kích và đánh chặn vào rạng sáng 8-3.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khu vực ngoại giao của thủ đô. Hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn và bắn hạ ít nhất 21 máy bay không người lái xâm nhập không phận nước này vào rạng sáng 8-3.

Kuwait cho biết đã xảy ra một vụ tấn công vào Cơ quan An sinh Xã hội Công cộng của nước này. Vụ tấn công đã gây thiệt hại vật chất cho tòa nhà chính của văn phòng. Trước đó Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết đang đối phó một làn sóng các cuộc tấn công trên không và kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Quân đội Kuwait cho biết một “làn sóng máy bay không người lái thù địch” đã nhắm mục tiêu vào kho chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait vào sáng 8-3 theo giờ địa phương. Quân đội Kuwait cập nhật sau đó rằng đang đánh chặn các máy bay không người lái trên không phận Kuwait, mảnh vỡ và đạn dược gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng dân sự.

Bên kia eo biển King Fahd ở Bahrain, Bộ Nội vụ nước này lên tiếng rằng vụ cháy tại một cơ sở ở cảng biển Mina Salman là do "sự gây hấn của Iran", hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Israel tấn công mạnh Beirut, Tehran, nhắm hạ tầng nhiên liệu Iran

Al Jazeera Arabic dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết một khách sạn ở thủ đô Beirut của Lebanon bị trúng đòn tấn công từ Israel, 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Vụ tấn công này bất thường ở chỗ nó nhắm vào trung tâm Beirut, chứ không phải các vùng ngoại ô phía nam do Hezbollah kiểm soát, nơi phần lớn các cuộc không kích của Israel diễn ra kể từ khi Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột gần đây nhất.

Ngay sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã "thực hiện một cuộc tấn công chính xác" nhắm vào các chỉ huy chủ chốt trong Quân đoàn Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang hoạt động tại Beirut.

"Trước cuộc tấn công, các biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm việc sử dụng đạn dược chính xác và giám sát trên không" – theo Lực lượng Phòng vệ Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và nhiều quan chức Nhà Trắng trong lễ đón thi hài binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran ở Kuwait vào ngày 1-3, ngày thứ hai của cuộc xung đột. Ảnh: Saul Loeb/AFP

Sáng 8-3 Israel tiếp tục phát hiện tên lửa từ Iran. Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng một số tên lửa về phía Israel, và hệ thống phòng không đang "hoạt động để đánh chặn" các vật thể này.

Ở chiều ngược lại, thủ đô Tehran của Iran liên tục bị tấn công. Theo hãng tin Fars trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, một xe cứu thương đã bị phá hủy và bốc cháy sau một cuộc tấn công của Israel tại thủ đô Tehran.

Ngày 7-3 Israel đã tấn công nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran. Một nguồn tin của Israel nói với CNN rằng Israel đã bắt đầu tấn công các kho chứa dầu ở Iran như một phần của giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

Một vụ nổ xảy ra sau các cuộc tấn công gần Tháp Azadi, gần Sân bay Quốc tế Mehrabad ở Tehran vào ngày 7-3. Ảnh: AFP/Atta Kenare

Quân đội Israel cho biết đã tấn công các kho nhiên liệu ở Tehran vào tối 7-3, nơi phân phối nhiên liệu "cho nhiều người tiêu dùng khác nhau, bao gồm cả các thực thể quân sự ở Iran".

"Đây là một đòn tấn công quan trọng, góp phần làm trầm trọng thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ khủng bố Iran" - Lực lượng Phòng vệ Israel nói về chiến dịch tấn công vào hạ tầng nhiên liệu Iran.

Hôm 5-3, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Eyal Zamir cho biết Israel đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch nhằm “tiếp tục làm suy yếu chế độ và năng lực quân sự Iran”.