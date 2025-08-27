Ông Trump cảnh báo ‘cuộc chiến kinh tế tồi tệ’ với Nga nếu ông Putin không ngừng bắn ở Ukraine 27/08/2025 05:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trừng phạt kinh tế Nga nếu người đồng cấp Vladimir Putin vẫn chưa chịu chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cảnh báo đòn này sẽ rất tồi tệ đối với Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-8 tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không chấp nhận lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine, hãng Reuters đưa tin.

Cảnh báo trừng phạt kinh tế Nga

“Những gì tôi dự định là rất, rất nghiêm trọng nếu buộc phải làm, nhưng tôi muốn thấy chiến sự kết thúc. Chúng tôi có các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tôi nhấn mạnh là kinh tế, vì chúng ta sẽ không lao vào một cuộc thế chiến” - ông Trump nói.

“Đây sẽ không phải là chiến tranh thế giới, nhưng sẽ là một cuộc chiến kinh tế. Chiến tranh kinh tế sẽ rất tồi tệ, và nó sẽ rất tệ cho Nga, và tôi không muốn điều đó xảy ra" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky "cũng không hẳn vô can".

Ông Trump cũng gợi ý rằng ông sẵn sàng “dùng một hệ thống thuế quan rất mạnh, rất tốn kém cho Nga hoặc Ukraine” để thúc đẩy hòa bình.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện các biện pháp trừng phạt từng nhiều lần cảnh báo sẽ áp lên Nga, coi đây là đòn bẩy trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm rưỡi và đến nay vẫn chưa có tiến triển hòa giải.

Ông Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin. Phía ông Zelensky đã đồng ý về nguyên tắc, song Điện Kremlin cho biết chưa có kế hoạch cho một cuộc gặp như vậy.

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vai trò Mỹ, châu Âu trong đảm bảo an ninh cho Ukraine?

Các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu đang dẫn đầu các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh cho Kiev nhằm chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Một số đề xuất bao gồm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình liên minh trên bộ, có sự yểm trợ đường không của Mỹ.

Tờ Financial Times ngày 26-8 dẫn nguồn tin từ quan chức châu Âu và Ukraine cho biết Mỹ sẵn sàng tham gia hỗ trợ một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn dắt tại Ukraine sau chiến tranh, bằng cách cung cấp năng lực tình báo, hỗ trợ phòng không và giám sát chiến trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) hội đàm cùng và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo từ Châu Âu tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 18-8. Ảnh: WHITE HOUSE

Bốn quan chức am hiểu vấn đề nói với Financial Times rằng các quan chức cấp cao của Mỹ nhiều lần khẳng định Washington sẵn sàng cung cấp các “năng lực chiến lược” cho lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu chỉ huy.

Những “năng lực chiến lược” này được cho là bao gồm các hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát, cũng như phương tiện phòng không.

Theo các quan chức được Financial Times dẫn lời, hỗ trợ phòng không cho Ukraine sẽ bao gồm máy bay Mỹ, hậu cần và hệ thống radar mặt đất, nhằm giúp châu Âu thực thi vùng cấm bay.

Các quan chức cho biết kế hoạch này phụ thuộc vào việc các nước châu Âu cam kết triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới Ukraine sau chiến tranh, nhấn mạnh đề xuất vẫn có thể bị rút lại.

Đáp lại yêu cầu bình luận của Financial Times, Lầu Năm Góc tuyên bố các cam kết an ninh được đề cập “vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, và Bộ Quốc phòng sẽ không bình luận về những nội dung chưa được quyết định".

Theo các nguồn tin, kế hoạch sơ bộ về an ninh hậu chiến dự kiến thiết lập một vùng phi quân sự, có thể do lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập từ một quốc gia được cả Nga và Ukraine chấp thuận giám sát.

Ngoài ra, Ukraine sẽ đảm trách phòng thủ biên giới, với lực lượng được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) huấn luyện. Lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sẽ giám sát tuyến biên giới sâu hơn bên trong, đóng vai trò tuyến phòng thủ thứ ba, với sự yểm trợ từ phía sau của Mỹ.

Về phía Nga, Moscow coi nguyên tắc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine trên cơ sở tập thể là phù hợp, song bác bỏ mọi hình thức đảm bảo dựa trên logic đối đầu với Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Điện Kremlin sẽ không chấp nhận chữ ký của ông Zelensky trên các văn kiện pháp lý nhằm xác lập điều khoản chấm dứt chiến tranh, tiếp tục lặp lại lập luận của Nga cho rằng Tổng thống Ukraine hiện thiếu tính chính danh.