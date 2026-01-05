Ông Vương Nghị: Không nước nào có quyền đóng vai trò ‘cảnh sát quốc tế’ 05/01/2026 11:48

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ hành xử như “cảnh sát quốc tế” sau chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela.

Ngày 4-1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ hành xử như “cảnh sát quốc tế”, gọi các cuộc không kích quân sự của Washington vào Venezuela là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia, theo tờ South China Morning Post.

Ông Vương đưa ra những phát biểu trên trong khuôn khổ các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan - ông Ishaq Dar.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan - ông Ishaq Dar tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Khi đề cập sự thay đổi đột ngột của tình hình tại Venezuela, ông Vương cho rằng bối cảnh quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, với xu hướng đơn phương gia tăng và những hành vi mà ông mô tả là mang tính bắt nạt.

“Trung Quốc chưa bao giờ tin rằng bất kỳ quốc gia nào có quyền đóng vai trò cảnh sát quốc tế, cũng như không đồng ý việc bất kỳ quốc gia nào tự cho mình là thẩm phán quốc tế” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế.

Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và bác bỏ mọi nỗ lực áp đặt ý chí của một quốc gia lên các quốc gia khác.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của nhà ngoại giao Trung Quốc.

Mỹ ngày 3-1 đã phát động cuộc đột kích quân sự tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ và đưa Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro cùng vợ sang Mỹ để truy tố.

Ngay sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố lên án mạnh mẽ Mỹ vì sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, gọi chiến dịch này là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là biểu hiện của sự cưỡng ép mang tính bá quyền.

Hôm 4-1, Bắc Kinh kêu gọi Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro và chấm dứt những gì Trung Quốc mô tả là các nỗ lực nhằm làm suy yếu chính quyền Venezuela.