Toàn cảnh phiên tòa dự kiến sẽ xét xử vợ chồng Tổng thống Venezuela tại Mỹ 05/01/2026 09:58

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân sẽ ra tòa ở quận Manhattan (TP New York, Mỹ) vào trưa 5-1 (giờ địa phương), mở đầu quá trình tố tụng phức tạp, nhạy cảm, có thể kéo dài nhiều năm.

Dự kiến vào trưa 5-1 (giờ miền đông Mỹ), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores sẽ có mặt tại phiên tòa đầu tiên tại Tòa án liên bang Daniel Patrick Moynihan (quận Manhattan, TP New York, Mỹ), theo tờ The New York Times.

Đây là địa điểm từng xét xử nhiều vụ án lớn liên quan khủng bố, tội phạm có tổ chức và các chính trị gia nước ngoài cấp cao. An ninh tại khu vực này vốn luôn nghiêm ngặt và được dự báo sẽ được tăng cường do tính chất đặc biệt của vụ việc.

Phiên tòa được xem là bước khởi đầu của một quá trình tố tụng có thể kéo dài nhiều năm, trong một trong những vụ án nhạy cảm nhất từng được hệ thống tư pháp Mỹ thụ lý đối với một nguyên thủ đương nhiệm nước ngoài.

Phiên điều trần ngày 5-1 dự kiến do Thẩm phán Alvin K. Hellerstein chủ tọa. Tham gia tố tụng có các công tố viên thuộc Văn phòng Luật sư Quận Nam New York, cùng các lực lượng an ninh liên bang phụ trách bảo vệ tòa án.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được các đặc vụ Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA) áp giải sau khi tới TP New York (Mỹ) ngày 3-1. Ảnh: ABC NEWS

Vụ truy tố do Văn phòng Luật sư Quận Nam New York, đứng đầu là ông Jay Clayton, phụ trách.

Theo bản cáo trạng được công bố trước đó, ông Maduro bị cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ cùng một số tội danh khác. Phu nhân của ông, bà Cilia Flores, bị cáo buộc liên quan âm mưu buôn bán cocaine.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, ông Maduro và bà Flores được cho là sẽ không nhận tội.

Vì việc truy tố ông Maduro chắc chắn sẽ đặt ra những vấn đề khó khăn và phức tạp, nên việc lựa chọn luật sư và chiến lược bào chữa sẽ mang tính quyết định. Hiện chưa rõ danh tính luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Maduro.

Theo thông lệ tố tụng hình sự tại Mỹ, các phiên điều trần ban đầu thường diễn ra ngắn. Thẩm phán có thể thông báo cho các bị cáo về quyền pháp lý, đồng thời hỏi họ sẽ biện hộ như thế nào trước các cáo buộc.

Tòa cũng có thể xem xét vấn đề tạm giam trước xét xử. Một số nguồn tin cho rằng khả năng cho bảo lãnh có thể bị hạn chế, trong bối cảnh vụ án này liên quan an ninh quốc gia và tội phạm xuyên quốc gia.

Theo The New York Times, thẩm phán gần như chắc chắn sẽ ra lệnh tạm giam các bị cáo. Có thể phải mất hơn một năm nữa mới có thể lập được bồi thẩm đoàn để xem xét các chứng cứ chống lại bị cáo.

Phía luật sư bào chữa, nếu có, có thể nêu quan ngại về điều kiện giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Đô thị (MDC) ở New York, nơi từng bị chỉ trích về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt.

Ngoài ra, công tố viên có thể trình bày sơ bộ các nhóm chứng cứ, bao gồm tài liệu, bản ghi âm và vật chứng thu thập trong quá trình điều tra. Hai bên có thể thảo luận về các kiến nghị pháp lý mà phía bào chữa dự kiến đưa ra nhằm thách thức hồ sơ vụ án của chính phủ Mỹ.

Nếu bị kết tội, ông Maduro có thể đối mặt mức án từ 30 năm tù đến chung thân.