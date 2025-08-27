Đan Mạch triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ liên quan vấn đề Greenland 27/08/2025 16:09

(PLO)- Đan Mạch triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen sau các thông tin cho rằng công dân Mỹ đã có các hoạt động gây ảnh hưởng ở Greenland.

Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen sau các thông tin cho rằng công dân Mỹ đã có các hoạt động gây ảnh hưởng ở Greenland, đài DR đưa tin ngày 27-8 dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông muốn Mỹ tiếp quản đảo Greenland - hòn đảo Bắc Cực giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược - vì lý do an ninh quốc gia của Mỹ và quốc tế. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu đó.

Chính phủ Đan Mạch tin rằng ít nhất ba công dân Mỹ có liên hệ với chính quyền ông Trump đã tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật tại lãnh thổ Đan Mạch, DR dẫn các nguồn tin.

Đảo Greenland. Ảnh: DENMARK.DK

DR không nêu tên các cá nhân liên quan.

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của vương quốc (Đan Mạch) đương nhiên là không thể chấp nhận được” - DR dẫn lời Ngoại trưởng Rasmussen “Với bối cảnh đó, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu tập quyền đại biện Mỹ để có một cuộc trao đổi” - ông Rasmussen nói thêm.

Phái bộ Mỹ tại Copenhagen hiện do Quyền đại biện Mark Stroh đứng đầu, theo thông tin trên trang web của phái bộ.

Đại sứ quán hiện chưa thể đưa ra bình luận do ngoài giờ làm việc.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch chưa bình luận về thông tin trên.