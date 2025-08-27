Đặc phái viên Mỹ: Sẽ có thượng đỉnh Nga-Ukraine, nhưng cần có ông Trump 27/08/2025 13:02

(PLO)- Ông Steve Witkoff tin tưởng hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine có thể diễn ra và cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cần có mặt tại cuộc đối thoại đó.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News tối 26-8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ vẫn đang liên hệ với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hướng tới chấm dứt chiến sự giữa hai nước.

Ông Witkoff cho biết đại diện của chính quyền Kiev sẽ tới TP New York (Mỹ) ngay trong tuần này và thảo luận trực tiếp với ông về các bước đi tiếp theo liên quan xung đột Nga-Ukraine.

Ông Witkoff cũng cho biết kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska (Mỹ) hôm 15-8, hai nước vẫn duy trì liên lạc “hàng ngày”.

“Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta có thể thấy một cuộc gặp song phương [Nga-Ukraine]. Ý kiến riêng của tôi là Tổng thống [Trump] sẽ cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất thoả thuận” - ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trả lời phỏng vấn kênh Fox News tối 26-8. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS

Trong cuộc phỏng vấn, ông Witkoff một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Trump trong việc “thu hẹp các vấn đề” giữa Moscow và Kiev, hướng tới giải pháp hoà bình kết thúc chiến sự ở Ukraine. Ông Witkoff nhấn mạnh rằng trước ông Trump, “chưa ai từng đạt được tiến triển như vậy”.

Ông Witkoff cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga Putin “đã có nỗ lực thiện chí” hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ cho biết ngay tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Nga đã khẳng định mong muốn hoà bình. Ông Witkoff “hy vọng [ông Putin] sẽ giữ nguyên tuyên bố đó”.

Liên quan các yêu cầu của phía Nga, trong đó có đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ vùng Donbass, ông Witkoff nhấn mạnh lại tuyên bố của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng chỉ có “người Ukraine mới là người có thể đưa ra quyết định như vậy”.

Ông Witkoff lưu ý rằng giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine là “một quyết định phức tạp hơn việc chỉ từ bỏ lãnh thổ” vì nó liên quan đến cả các cam kết an ninh cho Kiev như dạng thức và các bên giám sát các đảm bảo an ninh đó.

Ông Witkoff nhấn mạnh rằng “chúng ta phải giải quyết tất cả những điều đó”.

Về phía Mỹ, ông Witkoff cho biết Washington “hy vọng rằng vào cuối năm nay, và có thể sớm hơn một chút, chúng ta thực sự có thể tìm thấy các yếu tố để đạt được thỏa thuận hòa bình [cho Nga và Ukraine]”.

Trước đó, ông Zelensky trong cùng ngày 26-8 cho biết Kiev đang liên lạc với một số quốc gia có thể trở thành chủ nhà cho một hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine trong tương lai.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky “một khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng”. Tuy nhiên, cho tới ngày 22-8, chưa một chương trình nghị sự nào như vậy được chuẩn bị.

Ngày 24-8, ông Lavrov nhắc lại sự hoài nghi của Moscow về tính chính danh của ông Zelensky, coi đây là một vấn đề cản trở cuộc gặp song phương trong tương lai.

Từ lâu, Nga công khai lập trường không còn công nhận ông Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine. Moscow cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5-2024.

Trong khi đó, chính quyền Kiev lý giải rằng bầu cử tổng thống ở Ukraine không thể diễn ra trong bối cảnh chiến sự hiện nay và khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.