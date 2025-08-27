Chiến sự Nga-Ukraine 27-8: Leo thang mạnh ở Donetsk, Zaporizhia; Đặc nhiệm Ukraine làm tê liệt hậu cần Nga ở Crimea 27/08/2025 07:37

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, giao tranh khốc liệt ở Donetsk, Zaporizhia; Đặc nhiệm Ukraine đánh phá hậu cần Nga ở Crimea; Sắp diễn ra Hội nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Anh.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt nhiều chiến trường chủ lực, gồm Donetsk, Sumy, Zaporizhia,...

Đặc nhiệm Ukraine đánh phá hậu cần Nga ở Crimea

Ngày 26-8, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine thông báo đã triển khai các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) làm tê liệt một số cơ sở hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea, theo tờ The Kyiv Independent.

Kênh Telegram Crimean Wind thân Ukraine cho hay UAV đã đánh trúng trạm biến áp tại một ga đường sắt ở thị trấn Krasnohvardiiske, khiến khu vực có khói bốc lên. Một số cơ sở đường sắt và kho dầu ở Dzhankoi cũng được cho là bị tấn công.

“Chúng tôi tiếp tục phá hủy hậu cần Nga ở Crimea” - lực lượng này cho biết nhưng không tiết lộ mục tiêu cụ thể hay thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 8 UAV trên Crimea sáng 26-8, song không nói về hậu quả.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: TELEGRAM

. Nhóm giám sát DeepState ngày 26-8 cho biết lực lượng Nga đã chiếm 2 ngôi làng Zaporizke và Novoheorhiivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

2 ngôi làng nằm gần ranh giới giữa các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhia.

Đây là lần đầu tiên nhóm này ghi nhận Nga kiểm soát các khu định cư ở khu vực trung-đông Ukraine mà Moscow tìm cách thọc sâu trong vài tháng qua.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được 2 làng trên từ ngày 25-8. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26-8 phủ nhận, nói lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát Zaporizhske và đang giao tranh tại Novoheorhiivka.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 26-8 quân Nga đã thực hiện 2 cuộc tấn công tên lửa, 40 cuộc không kích, phóng 2 tên lửa và thả 57 quả bom hàng không có điều khiển. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 1.708 UAV cảm tử và tiến hành 2.947 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội và các khu dân cư Ukraine.

Bộ này cho biết đã ghi nhận 130 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng trong ngày qua.

. Cùng ngày, công ty năng lượng DTEK cho biết một vụ tấn công của Nga vào mỏ than ở Ukraine đã khiến 1 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương, đồng thời làm 146 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất do mất điện.

Nghị sĩ kiêm lãnh đạo liên đoàn lao động Ukraine - ông Mykhailo Volynets nói khoảng 148 thợ mỏ bị mắc kẹt ở Donetsk đã được đưa lên an toàn.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Ngày 26-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.220 binh sĩ trên toàn tuyến, trong khi lực lượng Nga tiến hành hơn 140 cuộc tấn công vào các vị trí tập kết của quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, theo hãng thông tấn TASS.

Các nhóm tác chiến Nga sử dụng máy bay chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh để đánh vào các căn cứ, kho đạn, trung tâm huấn luyện và nhiều vị trí quân sự khác của Ukraine.

. Nhóm tác chiến phía Bắc hạ hơn 160 quân Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép đối phương tại các tỉnh Sumy và Kharkiv.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Tây hạ hơn 220 quân Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 7 xe bọc thép (trong đó có Stryker của Mỹ, Snatch của Anh, Senator của Canada), 18 xe cơ giới và 2 pháo tự hành Kharkiv) ở Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Nam loại hơn 185 quân Kiev khỏi vòng chiến, phá hủy 2 xe bọc thép tại Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại cho khoảng 400 quân Ukraine, phá hủy 7 xe bọc thép, 6 xe cơ giới và 1 pháo tự hành tại Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Đông hạ hơn 190 quân Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép tại Dnipropetrovsk, Donetsk, và Zaporizhia.

. Nhóm tác chiến Dnepr loại hơn 65 binh sĩ Kiev khỏi vòng chiến, phá hủy 1 pháo tự hành tại Zaporizhia và Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-8 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 191 UAV và 6 quả bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua, đồng thời đánh chặn 1 tên lửa hành trình Neptune.

Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Ramstein tại London

Hãng tin Suspilne dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Đức ngày 25-8 rằng hội nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG - còn được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Ramstein) sẽ được tổ chức vào ngày 9-9 tại thủ đô London (Anh).

Chương trình nghị sự chi tiết vẫn chưa được công bố.

Nhóm Ramstein, được Mỹ khởi xướng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, hiện quy tụ khoảng 50 quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh Ramstein diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài, trong khi Kiev đang chờ đợi khung đảm bảo an ninh từ các đối tác.

Thượng đỉnh Ramstein gần nhất diễn ra tại TP Brussels (Bỉ) ngày 4-6 dưới sự đồng chủ trì của London và Berlin, trước đó vị trí này do Mỹ đảm nhiệm.