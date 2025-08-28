Chiến sự Nga-Ukraine 28-8: Ukraine hứng đòn tập kích tên lửa, UAV quy mô lớn; Nga tăng áp lực ở Donetsk, Dnipropetrovsk 28/08/2025 08:27

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi khắp Ukraine hứng đòn tập kích UAV và tên lửa đạn đạo quy mô lớn; Nga khiến hơn 1.200 lính Ukraine thương vong, tăng áp lực ở mặt trận Dnipropetrovsk, Donetsk; Phái đoàn Ukraine-Mỹ sắp gặp nhau.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng trên chiến trường.

Ukraine bị tập kích UAV quy mô lớn

Cập nhật chiến sự ngày 27-8, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 76 cuộc giao tranh trên khắp tiền tuyến và hơn một nửa trong số đó xảy ra ở khu vực TP Pokrovsk và Lyman (thuộc tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong diễn biến liên quan, vào đêm 27-8, Nga đã tiến hành cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev và các khu vực nằm xa tiền tuyến, theo tờ Kyiv Independent.

Còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine và người dân ở hầu hết các khu vực được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn khi Nga phóng tên lửa siêu thanh và nhiều đợt máy bay không người lái (UAV) suốt đêm.

Không quân Ukraine báo cáo rằng hàng chục UAV Nga đã xuất hiện trên bầu trời các khu vực miền trung và miền nam Ukraine, bao gồm các tỉnh Zhytomyr, Odesa và Mykolaiv, cũng như các khu vực gần tiền tuyến.

Không quân Ukraine sau đó báo cáo rằng Nga đã phóng các tên lửa đạn đạo về phía miền trung Ukraine.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong hay thiệt hại nào về đòn tập kích này.

Cũng trong ngày 27-8, người phát ngôn của Nhóm quân chiến lược tác chiến Dnipro - ông Viktor Trehubov cho biết Nga đang cố gắng giành các làng Zaporizke và Novoheorhiivka (ở tỉnh Dnipropetrovsk) cũng như thăm dò các lỗ hổng phòng thủ của Ukraine ở tỉnh này.

Lính Ukraine hoạt động giữa hai tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk hồi cuối tháng 7. Ảnh: KOSTIANTYN LIBERROV

Lực lượng Nga đã tấn công các quận Nikopol và Synelnykove thuộc tỉnh Dnipropetrovsk suốt cả ngày bằng bom dẫn đường, UAV và pháo hạng nặng khiến 2 người bị thương và cơ sở hạ tầng hư hại.

Nga khiến hơn 1.200 lính Ukraine thương vong, giành thêm đất ở Donetsk

Ngày 27-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Pervoye Maya ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.275 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến trong ngày 27-8. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 400 người.

Nhóm tác chiến này đã tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Novotroitskoye, Krasnoarmeysk, Dobropolye, Toretskoye, Kutuzovka, Rodinskoye, Dimitrov, Zolotoi Kolodez và Novonikolayevka tại Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 162 UAV và 2 quả bom thông minh của Ukraine.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau vào ngày 29-8

Ngày 27-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết trên Telegram rằng một phái đoàn Ukraine sẽ đến Thụy Sĩ trước khi đến Mỹ để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo ông Zelensky, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào ngày 28-8 và sau đó phái đoàn Ukraine sẽ tới New York dự họp với phái đoàn Mỹ vào ngày 29-8. Ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán này sẽ có sự tham gia của tất cả những người đang làm việc về đảm bảo an ninh cho Ukraine về các khía cạnh quân sự, chính trị và kinh tế.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine sẽ đến Mỹ để hội đàm với đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff vào cuối tuần này.

Trước đó, ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News rằng ông sẽ gặp một phái đoàn Ukraine bàn về cuộc chiến Nga-Ukraine.