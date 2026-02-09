Moscow cáo buộc Ba Lan liên quan âm mưu ám sát tướng Nga 09/02/2026 18:35

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã giúp Ukraine trong vụ ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev.

Ngày 9-2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã giúp Ukraine dàn dựng vụ mưu sát nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), đài RT đưa tin. Ông Alekseev đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ông Lyubomir Korba, nghi phạm chính trong vụ nổ súng hôm 6-2 tại khu vực phía tây Moscow, đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và được đưa về Nga vào cuối tuần.

Nghi phạm Lyubomir Korba bị camera giám sát ghi lại. Ảnh: FSB

FSB khẳng định các bằng chứng cho thấy Warsaw đã sử dụng con trai của Korba, một công dân Ba Lan, để hỗ trợ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ ông này.

Theo thông cáo, SBU đã tiếp cận Korba, một công dân Nga sinh ra tại Ukraine vào tháng 8-2025.

Người đàn ông 65 tuổi này bị cáo buộc đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi đến Moscow qua Moldova và Georgia.

Các cơ quan đặc nhiệm Ukraine hứa trả cho ông này 30.000 USD để sát hại một thành viên cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga, các điều tra viên cho biết.

FSB cũng nêu chi tiết vai trò bị cáo buộc của hai đồng phạm của ông Korba. Viktor Vasin, người bị bắt tại Nga, được cho là đã cung cấp chỗ ở và các hỗ trợ hậu cần khác.

FSB cho rằng Vasin có “động cơ khủng bố” khi tham gia âm mưu phạm tội, do là người ủng hộ Quỹ Chống Tham nhũng của chính trị gia quá cố Aleksey Navalny - một tổ chức bị Nga xếp vào danh sách khủng bố từ tháng 11-2025.

Ba Lan chưa bình luận về thông tin trên.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha ngày 8-2 bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev đứng sau vụ ám sát, cho rằng đây có thể là đấu đá nội bộ Nga.