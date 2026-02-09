Moscow: Nga có đủ cơ sở để coi Anh là một bên tham chiến ở Ukraine 09/02/2026 18:25

Ngày 9-2, Đại sứ Nga tại London - ông Andrey Kelin nói rằng Nga có đầy đủ cơ sở để coi Anh là một bên tham gia xung đột ở Ukraine, trong đó có việc London triển khai binh sĩ trực tiếp trên thực địa, theo đài RT.

Theo ông Kelin, mức độ can dự của Anh là rất sâu và phản ánh một chiến lược nhằm kiềm chế Nga.

“Anh cung cấp cho Kiev sự chỉ đạo về chính trị, hỗ trợ tài chính và vật chất, chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp vũ khí, huấn luyện và cùng chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các cấu trúc vũ trang khác” - ông Kelin nói với đài RIA Novosti.

“Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để coi London là một bên tham chiến trên thực tế” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Kelin nói rằng các nhà hoạch định quân sự của Anh đang làm việc tại đại sứ quán Anh ở Ukraine.

Đại sứ Nga tại London - ông Andrey Kelin. Ảnh: X/ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI ANH

Vị đại sứ cáo buộc Anh hỗ trợ các cơ quan đặc nhiệm Ukraine lập kế hoạch tiến hành các chiến dịch chống Nga, và đã gia hạn chương trình huấn luyện Interflex dành cho binh sĩ Ukraine tại Anh ít nhất đến năm 2026.

Theo ông Kelin, sự hiện diện của binh sĩ Anh đang tại ngũ ở Ukraine hiện đã được thừa nhận công khai, thể hiện qua cái chết của một quân nhân Anh hồi tháng 12-2025 khi đang “quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một năng lực phòng thủ mới”.

London tránh xác nhận vai trò tác chiến, nhưng “có rất nhiều cách để trình bày các sự cố theo hướng tương đối chấp nhận được”, ông Kelin nói.

Đại sứ Kelin cũng cho rằng các cựu binh Anh đang phục vụ với tư cách lính đánh thuê tại Ukraine, nhiều khả năng “bị tác động bởi giọng điệu của truyền thông và thông điệp của chính phủ rằng cần phải ủng hộ Kiev bằng mọi cách”, dù không có chỉ đạo chính thức từ London.

Ông Kelin mô tả quan hệ Moscow-London từ lâu đã căng thẳng do thái độ đối đầu của các chính phủ Anh kế tiếp nhau.

Việc sử dụng Nga như một “con ngáo ộp” để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước đang khiến cử tri xa rời các đảng phái chính thống, ông Kelin lập luận, trích dẫn sự trỗi dậy của đảng Reform UK.

Anh chưa bình luận về phát ngôn của nhà ngoại giao Nga.