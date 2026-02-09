Ukraine trừng phạt loạt cá nhân, tổ chức với cáo buộc hỗ trợ Nga sản xuất vũ khí và tài chính 09/02/2026 06:42

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và doanh nghiệp được cho là hỗ trợ Nga về vũ khí và dịch vụ tài chính.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và doanh nghiệp mà Kiev cho là tham gia cung cấp linh kiện cho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga, cũng như những bên hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống ngày 8-2.

Các đối tượng bị nhắm tới bao gồm công dân Nga, Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Việc sản xuất những loại vũ khí này là điều không thể nếu không có các linh kiện quan trọng từ nước ngoài, mà phía Nga vẫn tiếp tục thu được bằng cách vi phạm các lệnh trừng phạt. Chính vì vậy, chúng tôi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những công ty như vậy” - ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Sắc lệnh thứ nhất nhằm hạn chế năng lực của tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga. Văn bản liệt kê 24 cá nhân và 27 pháp nhân, bao gồm các doanh nghiệp bị cáo buộc cung cấp vật liệu được sử dụng trong sản xuất tên lửa và UAV mà Nga đã triển khai trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Sắc lệnh thứ hai nhắm vào hạ tầng tài chính bị cáo buộc giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt. Sắc lệnh này tác động đến 42 cá nhân và 35 pháp nhân, bao gồm các đơn vị vận hành thanh toán, người nắm giữ tiền điện tử, sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức hỗ trợ thị trường cũng như hoạt động khai thác tiền điện tử ở Nga.

Đáng chú ý, danh sách trừng phạt có bao gồm hệ sinh thái mạng tiền điện tử A7, có liên hệ với ngân hàng Nga Promsvyazbank và tài phiệt Nga Moldova Ilan Shor. Ukraine cho rằng A7 đã được sử dụng để thanh toán cho các linh kiện phục vụ tên lửa và UAV của Nga.

Các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với Hiệp hội các nhà phát triển và người sử dụng công nghệ, tổ chức mà Ukraine cho là đóng vai trò thúc đẩy thị trường tiền điện tử của Nga và hoạt động khai thác tiền ảo quy mô công nghiệp.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, một số biện pháp trong gói này sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU), hiện đang ở giai đoạn hoàn tất và có thể được thông qua vào cuối tháng này.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác và gia tăng sức ép đối với Nga.

Nga chưa bình luận về sắc lệnh của ông Zelensky.

Trước đó, vào tháng 1, Ukraine đã ban hành một gói trừng phạt nhằm vào các cá nhân và pháp nhân liên quan hoạt động phục vụ tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga. Các biện pháp này cũng bao phủ những lĩnh vực công nghiệp then chốt của Nga, bao gồm hóa chất, khai khoáng, luyện kim, cùng ngành năng lượng và nhiên liệu.