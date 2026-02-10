Tình báo Nga nói phát hiện âm mưu 'lật đổ' ở Belarus, nhắc tên nhiều nước phương Tây 10/02/2026 08:27

(PLO)- Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc các tổ chức phi chính phủ phương Tây đang nỗ lực dàn dựng "hoạt động lật đổ" ở Belarus vào năm 2030, song chưa công bố bằng chứng cụ thể.

Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) hôm 9-2 cáo buộc các tổ chức phi chính phủ phương Tây đang tập trung lực lượng và nguồn lực để “một lần nữa” tìm cách gây bất ổn và lật đổ chính phủ ở Belarus, theo đài RT.

SVR tuyên bố đã thu thập được các thông tin, bằng chứng cho thấy “các tổ chức phi chính phủ của các nước phương Tây, bao gồm các tổ chức, cơ quan và quỹ của Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan và các nước châu Âu khác” đang nỗ lực gây bất ổn và dàn dựng “hoạt động lật đổ” tại Belarus vào dịp Minsk tổ chức bầu cử tổng thống lần tiếp theo vào năm 2030.

Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về các thông tin, bằng chứng này.

Biểu tình, bất ổn ở thủ đô Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus năm 2020. Ảnh: EPA-EFE/STRINGER

SVR nhắc đến bà Svetlana Tikhanovskaya – thủ lĩnh đối lập Belarus trong cuộc bầu cử năm 2020 và hiện đang lưu vong tại Lithuania và Ba Lan, cáo buộc rằng bà này có liên quan các âm mưu can thiệp của phương Tây trong quá khứ.

Tình báo Nga lưu ý rằng hiện nay, bà Tikhanovskaya đã “bất lực hoàn toàn trong việc gây ảnh hưởng đến các quá trình ở quê nhà”, nhưng cáo buộc rằng trong 4 năm tới, phương Tây sẽ một lần nữa đi theo hình mẫu những gì đã làm với bà Tikhanovskaya năm 2020.

SVR cáo buộc rằng mục đích sau cùng của các hoạt động như vậy của phương Tây là “làm suy yếu mối quan hệ giữa Minsk và Moscow trong Nhà nước Liên minh [Nga-Belarus] và khiến Nga khó đạt được mục tiêu của mình trong ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ [ở Ukraine]”.

SVR cảnh báo phương Tây rằng họ “đang bỏ qua một chi tiết quan trọng”, đó là việc sau những bất ổn – mà tình báo Nga cáo buộc “do các thế lực bên ngoài gây ra” – năm 2020, xã hội Belarus “đã được miễn dịch tốt trước các âm mưu gây bất ổn đất nước”.

Các nước bị nhắc tên trong cáo buộc của SVR chưa có bình luận về cáo buộc trên.

Chính phủ Belarus cũng chưa bình luận về cáo buộc này. Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA đã đưa tin về cáo buộc của SVR nhưng không có bình luận gì thêm.