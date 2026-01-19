VIDEO: Tổng thống Belarus thực hiện thánh lễ tắm băng rửa tội bên chú chó cưng 19/01/2026 09:16

Tối 18-1, Văn phòng Báo chí của Phủ Tổng thống Belarus chia sẻ video cảnh Tổng thống Aleksandr Lukashenko thực hiện thánh lễ tắm băng rửa tội nhân dịp Lễ Hiển linh của Chính thống giáo phương Đông, theo hãng tin RIA Novosti.

Viết trên kênh Telegram “Pool Pervogo”, Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống Belarus lưu ý rằng tắm băng rửa tội trước Lễ Hiển linh là một nghi thức truyền thống mà ông Lukashenko đã duy trì nhiều năm qua. Khi làm lễ, nhiệt độ ngoài trời đang là -15 độ C.

Trong video, ông Lukashenko mặc một chiếc áo trắng, dài, từ từ bước xuống một “bồn tắm” được khoét từ mặt nước đóng băng. Không rõ vị trí Tổng thống Belarus đã thực hiện thánh lễ.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko thực hiện thánh lễ tắm băng rửa tội nhân dịp Lễ Hiển linh của Chính thống giáo. Nguồn: TELEGRAM/Pool Pervogo

Đoạn video còn gây chú ý khi “đồng hành” cùng ông Lukashenko là chú chó cưng tên Umka, thuộc giống chó Spitz. Chú chó không thực hiện tục lễ này, mà chỉ đứng bên cạnh và sủa “cổ vũ” ông Lukashenko.

Chú chó Umka từng nổi tiếng vì làm gián đoạn bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus gặp nhau ở Minsk (Belarus) hồi tháng 8-2025.

Ở Nga, Belarus và nhiều nước Đông Âu, các tín đồ Chính thống giáo cử hành Lễ Hiển linh vào ngày 19-1 hằng năm, trễ hơn 13 ngày so với các nước phương Tây.

Tắm mình trong dòng nước lạnh của sông băng trong mỗi dịp Lễ Hiển linh là một tục lệ vẫn được duy trì cho tới ngày nay. Thánh lễ này bắt nguồn từ bí tích chúa Jesus rửa tội bằng nước của dòng sông Jordan.