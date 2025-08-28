Trung Quốc loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ và Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân 28/08/2025 05:51

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ và Nga vì năng lực hạt nhân của Bắc Kinh và Washington không cùng một cấp độ.

Ngày 27-8, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ và Nga, gọi ý tưởng này là “không hợp lý và phi thực tế” vì Bắc Kinh chỉ duy trì một số lượng tối thiểu vũ khí hạt nhân cho mục đích phòng thủ quốc gia, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Khi được hỏi về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Bắc Kinh nên tham gia đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ không cùng một cấp độ.

“Quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất cần thực sự thực hiện trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu trong vấn đề giải trừ hạt nhân, tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ và thực chất kho vũ khí hạt nhân của mình, tạo điều kiện cho việc cuối cùng đạt tới giải trừ hạt nhân toàn diện và triệt để” - ông Quách nói, ám chỉ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ông Quách nhấn mạnh rằng Bắc Kinh tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” và duy trì kho vũ khí ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

“Trung Quốc chưa bao giờ chạy đua vũ trang với bất kỳ ai” - người phát ngôn nói, và cho rằng “việc yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Trung về giải trừ hạt nhân là vừa không hợp lý vừa phi thực tế”.

“Trung Quốc theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, kiên trì chiến lược hạt nhân phòng thủ tự vệ, luôn duy trì năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia, không chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào. Năng lực hạt nhân và chính sách hạt nhân của Trung Quốc là đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới” - theo ông Quách.

Trước đó, ngày 25-8, Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông đã thảo luận vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska.

“Chúng tôi đang bàn về việc giới hạn hạt nhân, chúng tôi sẽ kéo Trung Quốc vào đó. Mỹ có nhiều nhất, Nga đứng thứ hai, còn Trung Quốc thứ ba. Nhưng Trung Quốc còn cách xa, song họ sẽ bắt kịp chúng ta trong 5 năm tới” - ông Trump nói.

Nga chưa bình luận nào về phát biểu của ông Trump.