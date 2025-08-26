Ông Trump nói về 'những con bài' Mỹ-Trung, có thể sang Trung Quốc trong năm nay 26/08/2025 10:13

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có "những con bài" vô cùng mạnh để ứng phó với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã được cải thiện và ông có khả năng sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay, theo hãng tin AFP.

Nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-yung tại Nhà Trắng, ông Trump nhắc đến các cuộc trao đổi gần đây giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Vào một thời điểm nào đó, có lẽ trong năm nay hoặc ngay sau đó, chúng tôi sẽ đến Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc” - ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Họ có một số lá bài. Chúng tôi có những con bài vô cùng mạnh, nhưng tôi không muốn sử dụng chúng. Nếu tôi chơi những con bài đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho Trung Quốc” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên quan vấn đề thuế quan đã leo thang trong năm nay, nhưng có phần giảm nhiệt kể từ tháng 4 khi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phám thương mại.

Có thời điểm, mức thuế lên đến ba chữ số ở cả hai phía. Kể từ đó, Washington và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận hạ nhiệt. Mỹ tạm thời giảm thuế hàng hóa Trung Quốc xuống 30% và Trung Quốc tạm thời giảm thuế hàng hóa Mỹ xuống 10%.

Trong tháng này, hai nước đã hoãn việc tái áp thuế cao hơn với hàng hóa của nhau thêm 90 ngày, đồng nghĩa việc tạm dừng mức thuế cao sẽ kéo dài đến ngày 10-11.

Tuy nhiên, trong phát ngôn mới nhất, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tăng thuế trở lại nếu Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết.

“Họ phải cung cấp nam châm cho chúng tôi. Nếu họ không cung cấp, chúng tôi sẽ phải đánh thuế 200% chẳng hạn” - ông Trump lưu ý.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì với chuyện đó” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thống Trump.