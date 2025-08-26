Tổng thống Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh 26/08/2025 07:15

Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, theo tờ The Hill.

"Tôi thấy câu 'thay mặt Bộ Quốc phòng' nghe có vẻ không ổn. Quốc phòng ư? Tôi không muốn chỉ tập trung vào phòng thủ. Chúng tôi muốn phòng thủ nhưng cũng muốn tấn công, nếu điều đó được chấp nhận” - ông Trump nói trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại thủ đô Washington, D.C.

Ông Trump nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã "làm việc rất tuyệt vời ở Bộ Chiến tranh - theo cách mà ông gọi Bộ Quốc phòng", đồng thời nhấn mạnh ông nghĩ rằng Mỹ sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: BLOOMBERG

Theo Tổng thống Trump, trước đây, Bộ Quốc phòng được gọi là Bộ Chiến tranh và như vậy “nghe có vẻ mạnh mẽ hơn”. Với cái tên đó, Mỹ đã chiến thắng trong tất cả cuộc chiến, bao gồm chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, do đó ông Trump cho rằng Mỹ sẽ “phải quay lại dùng tên đó”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đứng sau ông Trump phản hồi rằng “sẽ sớm thôi, thưa ngài” và ông Trump đáp lại rằng hãy cho ông biết nếu ông Hegseth muốn làm điều đó.

Bộ Chiến tranh được Tổng thống George Washington thành lập năm 1789 và cái tên này tồn tại cho đến năm 1947 tới thời Tổng thống Harry Truman. Năm 1949, Bộ này được đổi tên thành Bộ Quốc phòng trong quá trình tái cấu trúc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Sự thay đổi này là kết quả của Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, được Hạ viện và Thượng viện thông qua, trong đó có việc thiết lập chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện chưa rõ liệu việc thay đổi tên gọi của bộ máy quân sự này có dẫn đến sự phản đối hoặc kiện tụng từ quốc hội hay không.