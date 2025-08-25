Trung Quốc: Không có kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine 25/08/2025 18:58

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lập trường của Bắc Kinh sau khi có thông tin rằng nước này đã chuẩn bị triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine trong khuôn khổ một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Ngày 25-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn bác thông tin từ truyền thông Đức rằng Bắc Kinh có ý định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột, theo tờ China Daily.

Ông Quách khẳng định rằng lập trường của Bắc Kinh đối với xung đột Nga-Ukraine là không đổi.

"Những báo cáo liên quan là không đúng sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng" - ông Quách nhấn mạnh.

Trước đó, tờ Die Welt của Đức dẫn nguồn tin từ các quan chức Liên minh châu Âu (EU) rằng phía Trung Quốc đã chuẩn bị triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine trong khuôn khổ một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: dpa

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh châu Âu đang tính toán khả năng triển khai binh sĩ phương Tây đến Ukraine như một phần trong các bảo đảm an ninh cho Kiev nếu có thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21-8 lưu ý rằng mọi hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài trên bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine” đều sẽ không thể chấp nhận được đối với Nga.