Ngoại trưởng Nga: Lãnh thổ Ukraine không phải điều Nga quan tâm 25/08/2025 08:17

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng mục tiêu của Nga khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt phải là lãnh thổ Ukraine, mà Moscow chỉ muốn bảo vệ người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga ở đó.

Trong cuộc phỏng vấn của đài NBC News ngày 24-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không có ý định chiếm đất của Ukraine mà muốn bảo vệ người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga.

“Chúng tôi không quan tâm đến lãnh thổ. Nga đã có diện tích lớn nhất thế giới. Điều chúng tôi quan tâm là con người sống trên những vùng đất đó, nơi tổ tiên họ đã sinh sống hàng thế kỷ” - ông Lavrov trả lời câu hỏi liệu việc dừng chiến dịch quân sự có phải là nhượng bộ duy nhất mà Moscow sẵn sàng đưa ra hay không.

Ông Lavrov nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là “loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Ukraine đối với Nga” và “bảo vệ quyền lợi của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga, những người gắn bó với văn hóa và lịch sử Nga”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cũng trong buổi phỏng vấn, vị ngoại trưởng Nga còn nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều mong muốn đạt hòa bình ở Ukraine, trong khi hành động của các chính trị gia châu Âu lại cho thấy điều ngược lại.

“Chúng tôi muốn hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Trump cũng muốn hòa bình ở Ukraine. Phản ứng sau thượng đỉnh Trump-Putin, chuyến thăm của các đại diện châu Âu tới thủ đô Washington, D.C (Mỹ) và những hành động sau đó cho thấy họ không muốn hòa bình. Họ nói không thể để Ukraine thất bại, không thể để Nga chiến thắng” - ông Lavrov nói, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Putin cũng mong muốn hòa bình.

Ông Lavrov cũng bình luận về ý kiến của một số nghị sĩ Mỹ cho rằng Nga đang qua mặt ông Trump.

“Chuyện gì thúc đẩy ông Trump không phải là điều để các nghị sĩ hay truyền thông quyết định. Chúng tôi tôn trọng Tổng thống Trump vì ông bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Tôi có cơ sở để tin rằng Tổng thống Trump cũng tôn trọng Tổng thống Putin. Những gì họ trao đổi với nhau không phải bí mật” - ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov nói với NBC News rằng nhóm bảo đảm an ninh cho Ukraine có thể bao gồm các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng Nga không chấp nhận việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).